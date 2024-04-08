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張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝最近3、4個月來反常「神隱」。(取材自微博)
張柏芝最近3、4個月來反常「神隱」。(取材自微博)

港星謝霆鋒張柏芝2011年宣布離婚，結束五年婚姻關係，兩人的兒子謝振軒(Lucas)與謝振南(Quintus)，如今已分別16歲與13歲，離婚後由張柏芝撫養。近日，大兒子謝振軒被爆戀上46歲滑雪女教練，更指兩人已同居，讓媽媽張柏芝氣到住院，但消息未獲當事人證實。

張柏芝近年來一直活躍於社交平台，但是最近三、四個月來卻反常「神隱」，平台帳號全部停擺，令外界一頭霧水，甚至一度傳出張柏芝懷了第四胎，不得不停工。有媒體向張柏芝經紀人求證，未得到回覆，但最新消息是，張柏芝被大兒子氣病了。

香港01報導，據一位社交平台博主爆料，16歲謝振軒戀上了46歲的女教練，兩人被拍到一起外出購買生活用品，張柏芝得知後竭力反對，被氣到住院；知情人還稱，謝振軒目前已與女教練同居。張柏芝此前曾表示，不反對兒子戀愛，但無法接受30歲的年齡差。

緋聞在網上傳開後，引來大批網友留言，更將謝霆鋒和謝賢拉下水，有網友表示，「他爸爸不也喜歡大自己很多歲的王菲嗎？」「祖父謝賢的爺孫戀年紀也差50年」「長江後浪推前浪，一浪更比一浪強」。

不過，此傳聞也引起不少網友質疑真假，有人指出，在爆料文中，不但沒有公開「女教練」相關資訊，也沒有照片等證據，而且這個爆料似乎過於炒作，有「誤導」之嫌。

據悉，謝振軒不是第一次被爆出緋聞，去年8月間，他也被拍到和一名神祕女子在澳洲街頭親密同行，當時也一度被懷疑姐弟戀。

張柏芝的大兒子謝振軒(右)已經16歲。(取材自微博)
張柏芝的大兒子謝振軒(右)已經16歲。(取材自微博)

張柏芝 緋聞 謝霆鋒

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