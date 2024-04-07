我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

記者林士傑／即時報導
李玟生前相當樂觀，卻疑似遭到中國節目霸凌。(本報資料照片)
李玟生前相當樂觀，卻疑似遭到中國節目霸凌。(本報資料照片)

天后李玟（CoCo）過世9個月，生前疑遭到「2022中國好聲音」節目團隊霸凌，流出的痛哭音檔讓粉絲憤恨不平，不堪內幕得以一一曝光，當時李玟所屬華納音樂北京公開發文稱「有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽」，未料卻遭「好聲音」製作團隊提告，官司預計9日在上海開庭，火速登上微博熱搜冠軍。

李玟抗議「好聲音」賽制不公、疑遭製作單位霸凌的音檔和影片在她過世之後流出，圈內好友如甄妮、韓紅、金星等接棒發聲，其經紀公司華納音樂北京當時發聲明表示：「我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」就在中國官方下令調查之後，「2023中國好聲音」新一季節目自去年停播至今，仍未復播。

華納音樂北京當時力挺李玟，讓李玟粉絲相當感動並支持，不過網友發現華納音樂北京遭到上海燦星文化傳媒股份有限公司提告，該公司即為「好聲音」的製作團隊，提告原因是合約糾紛，多數網友深感不滿在微博開嗆「這臉皮也太厚了吧」、「是不是真的不怕報應」，但也有冷靜派網友稱恐怕是華納音樂違反保密條款，「好聲音」才會提告。

李玟 中國好聲音 微博

上一則

泰勒絲才傳戀情告急 男友求婚點頭喊嫁

延伸閱讀

南海爭議印度力挺菲律賓抗中 盼北京遵守國際秩序

南海爭議印度力挺菲律賓抗中 盼北京遵守國際秩序
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
原先傳4月8日「馬習二會」 北京官方：當天無此行程

原先傳4月8日「馬習二會」 北京官方：當天無此行程
捷克媒體： 北京監控蕭美琴訪布拉格 險釀車禍

捷克媒體： 北京監控蕭美琴訪布拉格 險釀車禍

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)

「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

2024-03-31 21:31
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣