李玟過世9個月「好聲音」團隊凶狠出手 反告李玟公司

李玟生前相當樂觀，卻疑似遭到中國節目霸凌。(本報資料照片)

天后李玟 （CoCo）過世9個月，生前疑遭到「2022中國好聲音 」節目團隊霸凌，流出的痛哭音檔讓粉絲憤恨不平，不堪內幕得以一一曝光，當時李玟所屬華納音樂北京公開發文稱「有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽」，未料卻遭「好聲音」製作團隊提告，官司預計9日在上海開庭，火速登上微博 熱搜冠軍。

李玟抗議「好聲音」賽制不公、疑遭製作單位霸凌的音檔和影片在她過世之後流出，圈內好友如甄妮、韓紅、金星等接棒發聲，其經紀公司華納音樂北京當時發聲明表示：「我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」就在中國官方下令調查之後，「2023中國好聲音」新一季節目自去年停播至今，仍未復播。

華納音樂北京當時力挺李玟，讓李玟粉絲相當感動並支持，不過網友發現華納音樂北京遭到上海燦星文化傳媒股份有限公司提告，該公司即為「好聲音」的製作團隊，提告原因是合約糾紛，多數網友深感不滿在微博開嗆「這臉皮也太厚了吧」、「是不是真的不怕報應」，但也有冷靜派網友稱恐怕是華納音樂違反保密條款，「好聲音」才會提告。