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戲說從頭／ 張彬彬、代旭聯手 「手術現場」查冤案

娛樂新聞組／綜合報導
張彬彬在新劇中演一個天才醫師。(取材自微博)
張彬彬在新劇中演一個天才醫師。(取材自微博)

由張彬彬、代旭、劉敏濤、袁姍姍等人主演的電視劇「手術直播間」近日開播，該劇是一部現實主義醫療行業題材劇，講述醫者仁心的故事，並呈現醫護群像百態。

綜合新快報、北方網報導，「手術直播間」講述張彬彬飾演的天才醫師鄭仁因要查探18年前冤案的真相來到海城醫院，與代旭飾演的急診科主任蘇云組成了一對鬥嘴兄弟，在相互扶持間攻克了一個又一個疑難病症，開啟了一段爽、燃、酷、嗨的醫學之旅。

在此期間，鄭仁不僅揭開了當年事件的殘酷真相，同時也與醫院眾人組成了連體分離術攻堅小組，秉持著自己心中那一份白衣天使的初心，在反覆的模擬訓練下，實現了拯救生命、治癒病患、溫暖人心的醫師理想。

張彬彬出演過不少爆款影視作品，此番，他在劇中飾演的鄭仁因年少時的經歷無法信任別人，不擅與人相處。在團隊的幫助下，鄭仁逐漸化解了多年心結，找回了自我。

而因「建黨偉業」、「夢華錄」為觀眾認可的代旭，此次飾演醫學世家接班人蘇云，看似玩世不恭，實則內心敏感，在一次醫療事故後患上PTSD，一身精湛醫術無法施展。在鄭仁和團隊的幫助下，他戰勝了自我，找回了學醫初心。

此外，劉敏濤飾演野心勃勃的海城醫院院長蘇離，雖然嘴上一味追求利益，但卻嘴硬心軟，在重大災害爆發時，她毅然拋棄個人利益，一心一意支援賑災。相較於通常醫療劇中主角的完美型人格，該劇的主角性格可謂各有「稜角」。三位實力派演員的全新組合將細細道來一段有關醫術、醫德和醫病的故事。

劉敏濤飾演野心勃勃的院長，展現精湛演技。(取材自微博)
劉敏濤飾演野心勃勃的院長，展現精湛演技。(取材自微博)

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