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李若彤走出憂鬱症 曾一星期沒洗澡刷牙

娛樂新聞組／綜合報導
李若彤出席上海「她勢界」2024女性影響力大賞活動擔任演講嘉賓。（取材自微博）
李若彤出席上海「她勢界」2024女性影響力大賞活動擔任演講嘉賓。（取材自微博）

香港「最美小龍女」李若彤近年專注在中國發展，58歲的她靠著運動習慣保持巔峰狀態；日前她在上海出席「她勢界」2024女性影響力大賞擔任演講嘉賓，分享自己面對憂鬱症與情傷的過去；她說病情最嚴重的時候，一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡也不覺得邋遢。

綜合媒體報導，李若彤在活動中透露，六、七年前經歷十年戀情結束、父親重病離世、媒體惡意解讀，自己開始懷疑自己：「我真的很失敗嗎？」她當時患上憂鬱症，病情最重的時候，只有在健身房才能喘息片刻。

李若彤自言當時過著非人生活：「憂鬱症最嚴重的時候，一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡、連頭髮也不梳，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢。」她形容自已像個機械人一樣生活，除了基本維生的吃飯、睡覺與「被迫」呼吸，其他一切均與自己無關。

李若彤更分享連家人都不知道的憂鬱行為：「我經常從27樓住家的陽台往下看；切水果的時候突然舉起水果刀，對著鋒利的刀刃講話；還會半夜一個人開車去墳場，獨自流連、發呆。」

李若彤分享是健身拯救了她的人生，形容健身是「救命恩人」，像一條繩索讓自己從憂鬱症的深淵裡爬出來。

李若彤也回應58歲未婚未育，「我希望大家就算到70歲，也要說『我才70歲』，這個就是活力」，「無論面對什麼樣的人生境遇，女性都要有獨立的能力，哪怕獨行，也要保有內在的活力，活著的力量。」

憂鬱症 香港

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