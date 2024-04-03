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周星馳喝紅酒審片 網友：又喝我幾個月糧

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳喝紅酒看片，網友關注這支紅酒的售價。（取材自Instagram）
周星馳喝紅酒看片，網友關注這支紅酒的售價。（取材自Instagram）

香港喜劇巨匠周星馳近日在社交平台分享一張「御筆親批」的照片，照片中星爺瀏覽影迷粉絲提交的短片一邊喝紅酒，但網友焦點全在那瓶紅酒上；有網友指這支陳年佳釀，網上售價接近5萬4000港元(約6870美元)，因此有粉絲留言笑說：「又飲我幾個月糧！」

周星馳這一年來活躍網路，早前宣布開拍電影「少林女足」，並舉行多場選秀與素人接觸，更在社交平台舉行「Nobody模仿秀」招募短片，要求在一分鐘短片內模仿或改編自己的經典喜劇作品橋段；他近日在社交網另一分身帳戶分享一張相片，是他一邊欣賞招募短片一邊享受紅酒。

綜合媒體報導，星爺已非第一次親自瀏覽影迷粉絲提交的短片，再次一邊喝紅酒一邊欣賞，難怪網友焦點集中那支紅酒身上。

報導指出，星爺這次所開的是1981年法國Henri Jayer Vosne-Romanee紅酒，這支超過40年的著名酒莊陳年佳釀，目前網上售價接近5萬4000港元，因此有粉絲留言笑說：「又飲我幾個月糧！」但去年初星爺曾一邊飲15萬港元紅酒、一邊看周杰倫MV的照片，網友笑稱星爺開酒門檻是否因「下酒影片」而異。

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