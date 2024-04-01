全球「哥迷」悼張國榮 初戀倪詩蓓憶收噩耗：當下很生氣
4月1日是港星「哥哥」張國榮逝世21周年的日子，全球「哥迷」 風雨不改悼念，紛紛到香港中環的文華東方酒店外獻上花圈，緬懷這位才華橫溢、風華絕代的藝術家。
作為香港娛樂圈的天皇巨星，張國榮以其獨特的藝術才華和前衛的形象，集「萬千寵愛在一身」。然而，在2003年4月1日，他因抑鬱症逝世，年僅46歲。
在高峰時退隱，又在爭議聲中復出，張國榮至今仍是無數人心目中的傳奇。不少明星藝人1日都在社交媒體上悼念張國榮。其中，曾在電影「金枝玉葉」與張國榮合作的演員袁詠儀上傳了與張國榮的合照。照片中張國榮摟著袁詠儀肩膀，兩人模樣青澀顏值出眾。
曾經為張國榮演唱會擔任形象顧問及設計師的劉培基，日前也在社交平台上傳與張國榮的合照並說，「有一些人和事，我們年輕的時候無法懂得。當我們懂得的時候不再年輕。他說話的眼神，會讓你心疼。」
張國榮的初戀女友倪詩蓓日前在節目上，回憶當初得知對方死訊的情景，「那天是4月1日，我以為是開玩笑，所以很生氣。之後看到新聞才證實。在我心目中，哥哥只是出國去了第二個地方。」
「哥哥去世後感覺就像失去了一個朋友，」來自新加坡的粉絲Marie說，「不會再有新的作品，新的事情，也不會再有關於哥哥的消息，這真的讓人感覺像我們失去了一位親愛的朋友。」
在文華東方酒店外，不少年輕義工幫忙維持秩序，將花圈擺放整齊。
「我真的很想念他，很遺憾我是在2014年才認識他。」來自深圳的00後小康表示，「有一天晚上看完「霸王別姬」，難過得睡不著。他本是男兒郎，又不是女嬌娥，最終卻拿著霸王劍自刎於戲台上。」
像小康這樣在張國榮逝世後，才喜歡上他的粉絲，被稱為「後榮迷」，數量非常可觀。香港學者洛楓曾在「禁色的蝴蝶：張國榮的藝術形象」書中指出，張國榮離開後所造成的迴響，遠超香港同期逝世明星，其規模只有李小龍能媲美。
在現場獻花圈的粉絲馬先生表示，「經過21年，大家仍然記得哥哥，仍然想為哥哥做一些事。那些花圈也告訴世人，哥哥的粉絲有多麼強大的愛。」
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