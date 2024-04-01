全球「哥迷」悼張國榮 初戀倪詩蓓憶收噩耗：當下很生氣

圖為香港紅磡必嘉圍的一間咖啡店布置的歌迷向張國榮致敬的寄語牆。 (中新社)

4月1日是港星「哥哥」張國榮逝世21周年的日子，全球「哥迷」 風雨不改悼念，紛紛到香港 中環的文華東方酒店外獻上花圈，緬懷這位才華橫溢、風華絕代的藝術家。

作為香港娛樂圈的天皇巨星，張國榮以其獨特的藝術才華和前衛的形象，集「萬千寵愛在一身」。然而，在2003年4月1日，他因抑鬱症逝世，年僅46歲。

在高峰時退隱，又在爭議聲中復出，張國榮至今仍是無數人心目中的傳奇。不少明星藝人1日都在社交媒體上悼念張國榮。其中，曾在電影「金枝玉葉」與張國榮合作的演員袁詠儀上傳了與張國榮的合照。照片中張國榮摟著袁詠儀肩膀，兩人模樣青澀顏值出眾。

4月1日，張國榮逝世21周年，香港文華東方酒店外大批張國榮影迷和歌迷獻花悼念。（中通社）

曾經為張國榮演唱會擔任形象顧問及設計師的劉培基，日前也在社交平台上傳與張國榮的合照並說，「有一些人和事，我們年輕的時候無法懂得。當我們懂得的時候不再年輕。他說話的眼神，會讓你心疼。」

張國榮的初戀女友倪詩蓓日前在節目上，回憶當初得知對方死訊的情景，「那天是4月1日，我以為是開玩笑，所以很生氣。之後看到新聞才證實。在我心目中，哥哥只是出國去了第二個地方。」

「哥哥去世後感覺就像失去了一個朋友，」來自新加坡 的粉絲Marie說，「不會再有新的作品，新的事情，也不會再有關於哥哥的消息，這真的讓人感覺像我們失去了一位親愛的朋友。」

在文華東方酒店外，不少年輕義工幫忙維持秩序，將花圈擺放整齊。

「我真的很想念他，很遺憾我是在2014年才認識他。」來自深圳的00後小康表示，「有一天晚上看完「霸王別姬」，難過得睡不著。他本是男兒郎，又不是女嬌娥，最終卻拿著霸王劍自刎於戲台上。」

香港紅磡必嘉圍的一間咖啡店舉行《這些年來，誰能代替你地位 Monica 40周年相片珍藏展》，令歌迷可以懷念張國榮。 (中新社)

像小康這樣在張國榮逝世後，才喜歡上他的粉絲，被稱為「後榮迷」，數量非常可觀。香港學者洛楓曾在「禁色的蝴蝶：張國榮的藝術形象」書中指出，張國榮離開後所造成的迴響，遠超香港同期逝世明星，其規模只有李小龍 能媲美。

在現場獻花圈的粉絲馬先生表示，「經過21年，大家仍然記得哥哥，仍然想為哥哥做一些事。那些花圈也告訴世人，哥哥的粉絲有多麼強大的愛。」