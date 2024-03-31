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果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

娛樂新聞組／即時報導
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

胡歌馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演，王家衛執導的電視劇「繁花」，播出後引起廣大迴響。其中，飾演金美林飯店老闆娘盧美琳的范湉湉，演技讓人印象深刻。近日，范湉湉參加「乘風2024」(簡稱「浪姐」)，她自爆在訓練過程中瘦了15斤，引起網友熱議。

43歲的范湉湉，在「繁花」中演出金美林老闆娘，跟辛芷蕾飾演的李李，在黃河路為爭搶生意惡鬥，霸道潑辣狠勁，演技入木三分。近日，她PO出自拍照，表示，「參加這個節目就是在體能極限的邊界探索…眼睛也睜不開了，瘦了15斤（7.5公斤）。」

只見穿著褲裝的她，對著鏡子自拍，纖瘦的身材和「繁花」中福泰的盧美琳完全不同，網友看了直呼認不出，紛紛表示，「『浪姐減肥營』果真名不虛傳」、「可以拓寬戲路了，下次演白骨精」、「想進軍偶像劇嗎」，但也有人說，「湉姐瘦了還怎麼演闊太」。

范湉湉PO文感謝網友：「工作人員發我的時候，我默默放下了點外賣的手機，還好今天約了舞蹈老師…腳踩棉花也要飄過去…謝謝大家對我的鼓勵，我繼續加油。」網友則笑指她那句「踩棉花也要飄過去」特別傳神。

據悉，女星們上「浪姐」，為了呈現最耗的舞台效果，紛紛節食、運動、塑形，去年參加的A-Lin第一次舞台公演後甩肉5公斤，整個節目3個月期間，共減了15公斤，Ella則是瘦下7公斤，賈靜雯也瘦了近5公斤。

范湉湉參加「浪姐」，減重不少。(取材自微博)
范湉湉參加「浪姐」，減重不少。(取材自微博)

繁花 馬伊琍 胡歌

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