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梁朝偉不染髮、不化妝原因 劉嘉玲：他想做自己

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲在綜藝節目中，揭祕梁朝偉不染頭髮的原因。(取材自Instagram)
劉嘉玲在綜藝節目中，揭祕梁朝偉不染頭髮的原因。(取材自Instagram)

香港女星劉嘉玲首主持的中國大陸綜藝節目「嘉人自有約」引起不少關注。在最新一集中，她邀請了香港女星葉童做嘉賓，兩人在佛山一邊感受當地風情一邊閒聊，過程中她就揭祕了老公梁朝偉不染頭髮的原因，竟與葉童不謀而合。

香港01報導，過去葉童曾因一頭白髮被不少網民批評老了許多。對此，她就曾坦言能接受自己優雅地老去。而在節目中，當講到這個話題時，她就說：「就讓大家看看真實的我，是怎麼樣一個狀態。那做一個演員來說的話，你們就來改造我，我就是這樣子。」她認為，現在的自己是在一個最理想、舒服的狀態。

聽完葉童的話後，劉嘉玲相當有感，還揭祕梁朝偉不染頭髮的原因，與葉童的想法一模一樣。劉嘉玲說：「他（梁朝偉）說，我為什麼要去做你們心目中的梁朝偉，我就是做我自己，我要告訴你們，我現在就在這個年齡階段了，你們要來接受我現在這個階段。所以他也不化妝，也不去染頭髮。」他們二人都是用最真實面貌面對觀眾及世界。

另外，提到在去年時葉童主演的電影「我愛你」大受好評，憑趙歡欣一角角逐第36屆金雞獎最佳女配角獎，可惜未能奪獎。在節目中被問到有否失落時，她就輕鬆地說：「我沒有失落，沒有把這個獎頒給我，但我也覺得很可以，我還是能夠穿得美美的在那邊（去頒獎典禮）對。」

梁朝偉 香港

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