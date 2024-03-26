吳啟華新片再扮「九品」方唐鏡？網酸：很缺錢嗎

吳啟華坐鎮「浩哥鬧縣衙」，網友不埋單。(取材自微博)

喜歡周星馳 電影的粉絲，一定忘不了30年前那部「九品芝麻官」。近日，翻拍版「新九品芝麻官」上映，票房、口碑慘不忍睹，遭網友吐槽「自取其辱」。沒想到，時隔數日，又有一部被指抄襲「九品芝麻官」的「浩哥鬧縣衙」上映，並請出「方唐鏡」吳啟華坐鎮，不出所料，該片負評不斷，還有網友質疑吳啟華：你真的這麼缺錢嗎？

「浩哥鬧縣衙」講述被貪官養大的孤兒張浩，為生存不得不學會一身混世本領，陰差陽錯間冒名頂替了安城縣長，在揭開身世之謎的同時激發潛藏內心的正義與良知。張浩用各種意想不到的無賴手段，與隻手遮天的鄉紳惡霸高登堂展開了一場曲折的生死博弈。

香港 01報導，網友形容「浩哥鬧縣衙」為「低配版『九品芝麻官』混『讓子彈飛』」，男主角張浩在網路大電影界相當有名，三年前曾自導自演「新逃學威龍」，獲得清一色差評，這次又「致敬」星爺，特地找來吳啟華助陣，沒想到網友仍舊不埋單，紛紛表示，「吳啟華你這是何苦呢，真的這麼缺錢嗎？」

眾所周知，吳啟華在「九品芝麻官」中飾演尖酸刻薄、目中無人的狀師「方唐鏡」，生動演技，讓人印象深刻。他的一句「我又跳出來了，打我啊笨蛋！」在網路流傳至今。不過，「浩哥鬧縣衙」就算請出他坐鎮，仍無法挽救口碑。