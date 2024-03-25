我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

沈騰「飛馳人生」超車吳京 成中國票房最高演員

娛樂新聞組／綜合報導
「飛馳人生2」由沈騰主演。（取材自微博）
「飛馳人生2」由沈騰主演。（取材自微博）

中國演員沈騰主演電影「飛馳人生2」正在熱映，助沈騰歷年主演電影總票房突破335億人民幣（約46億美元），超越吳京，成為中國影史主演電影票房最高演員。馬麗則是女演員榜第一名。

據燈塔專業版男主演票房排行榜顯示，目前沈騰第一，吳京和黃渤則分別以334.95億（人民幣，下同）和231.24億，暫居榜單第二和第三。

根據貓眼專業版統計數據顯示，沈騰能超越吳京榮登榜首，最重要的「功臣」作品有4部，分別是「你好，李煥英」（54.13億）、「滿江紅」（45.44億）、「飛馳人生2」（33.80億，正在熱映）和「獨行月球」（31.03億）。在這些票房30億+作品的加持下，沈騰的個人總票房在過去3年間飛速上漲，最終成為新一任「冠軍」。

分析指出，沈騰與吳京的票房最高男主演交接，標誌著中國主旋律電影縱橫市場的時代已經暫時過去了，喜劇電影將成為獨一無二的市場類型王者。

作為一位從話劇舞台轉戰電影世界的演員，沈騰主演的電影作品幾乎都收穫了高票房，這份天生的觀眾緣實在令人羨慕。尤其是他與「開心麻花」團隊合作的喜劇作品，比如「西虹市首富」（25.47億）、「羞羞的鐵拳」（22.13億）、「夏洛特煩惱」（14.44億）等，都在票房上實現了「以小博大」。

中國影史票房最高的男演員。（取材自微博）
中國影史票房最高的男演員。（取材自微博）

上一則

芮妮齊薇格再拍BJ 休葛蘭將和柯林佛斯一起歸隊？

下一則

五月天25周年巡演高雄嗨唱 冠佑女兒當攝影

延伸閱讀

「魔鬼剋星：冰天凍地」 連奪北美單日和周末票房冠軍

「魔鬼剋星：冰天凍地」 連奪北美單日和周末票房冠軍
沈騰「飛馳人生」超車吳京 成中國票房最高演員榜首

沈騰「飛馳人生」超車吳京 成中國票房最高演員榜首
「飛馳人生2」破續集魔咒 口碑票房都衝高

「飛馳人生2」破續集魔咒 口碑票房都衝高
九孔在中國成電影明星 賺夠了返台半退休…「不拚二胎了」

九孔在中國成電影明星 賺夠了返台半退休…「不拚二胎了」

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」