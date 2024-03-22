28歲港星文頌男罹癌退出演藝圈 自曝頭髮、眉毛掉光照

28歲香港帥氣男星文頌男證實罹患癌症。（圖／摘自Instagram）

28歲帥氣香港 男星文頌男曾主持「不正常愛情研究所」，在香港頗具知名度，日前卻消失2個月，近期證實罹患罕見的尤文氏肉瘤癌症 ，目前已全面停工進行化療，幾乎都得躺在床上休養，雖然頭髮、眉毛掉光，但他積極正向抗癌，讓粉絲相當心疼。

文頌男先前直播證實罹患癌症，「好久不見大家了，其實我生病了！應該有兩個月沒有更新近況了。」並表示去年12月就被診斷罹患癌症，椎間盤附近的骨頭有6公分大的惡性腫瘤 ，壓迫到神經導致劇痛、行動不便，才會全面停工進行化療，「目前我還是保持著正面的態度，大家不用擔心，也非常感謝這幾個月來一直陪伴我去醫院、照顧我的所有朋友們，沒有你們我真的無法應對」，目前也已經做了6次化療，形容過程非常痛苦，「如火燒、刀割的感覺」。

文頌男也提到因為全面停工沒有收入，沒有經濟來源，面對著需要支付的醫療費用也有一定的壓力，所以他在社交平台發文，希望可以籌到醫藥費，而他也非常感謝網友、朋友支持，「看到你的鼓勵，令我更有動力去堅持，戰勝病魔，還有一個不是重點的部分，我現在除了無頭髮，還變成無眉毛男」，雖然每次做完化療身體都會變差，但會繼續努力，「整個人都瘦了好多，不停逼自己吃喝得營養，要有意志力才能堅持下去。」