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鞠婧禕演技被嘲 鄭合惠子急撇清

娛樂新聞組／綜合報導
鞠婧禕身為女一，但演技備受質疑。(取材自微博)
鞠婧禕身為女一，但演技備受質疑。(取材自微博)

由鞠婧禕、劉學義主演的電視劇「花間令」近日正在熱播，掀起不少話題，其中以劉學義和鄭合惠子這對只有「兩集壽命」的CP，討論度最高，女主角鞠婧禕反倒是備受質疑。惹得鄭合惠子發聲明，「拜託不要在我這搞女演員對立」，引發熱議。

「花間令」是一部古裝劇，講述的是楊采薇、潘樾兩人攜手屢破奇案的故事。前幾集，女主角楊采薇是由鄭合惠子飾演，她雖然臉上有疤、容貌不美，但深得劉學義飾演的潘樾喜愛。第二集後，楊采薇被鞠婧禕飾演的惡女上官芷為強行換臉，鄭合惠子戲分正式結束。

沒想到，就在前面短短兩集裡，鄭合惠子和劉學義的CP深得觀眾的心，還屢屢上了熱搜。讓正牌女一鞠婧禕處境相當尷尬。鞠婧禕的演技也被拿來和鄭合惠子比較，並遭到網友狠批。

對此，鄭合惠子發聲明表示，「拜託不要在我這搞女演員對立，不要這樣做對比，不要故意踩一捧一，被這樣誇我一點都不開心，不想被任何人嘴我買這種通稿，我很好，小鞠也很好。我拍戲到今年9年了，我如果跟我的公司買過任何一條拉踩任何一位演員的所謂通稿，那我以後接不到任何一個角色。缺德無聊的事我不幹，我沒那麼閒。」

據悉，鞠婧禕一直被詬病「網紅妝半永久」，因為她演每部劇的妝感都一樣，網友對她的演技評價也是諸多意見，尤其這次女配鄭合惠子與鞠婧禕飾演兩個人互換臉，演技明顯高低立見。

鄭合惠子喊話，「拜託不要在我這搞女演員對立」。(取材自微博)
鄭合惠子喊話，「拜託不要在我這搞女演員對立」。(取材自微博)

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