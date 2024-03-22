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「跑男」新名單出爐 白鹿上位 不見Angelababy

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿傳出已成「跑男」贊助商代言人。(取材自微博)
白鹿傳出已成「跑男」贊助商代言人。(取材自微博)

女星Angelababy去年因觀看瘋馬秀，被認為是在支持色情產業，因此遭到軟封殺，演藝事業停擺數月，直到不久前才現身活動及代言。近日，老牌綜藝「奔跑吧兄弟」(簡稱「跑男」)傳出將開啟新一季的錄製，但身為資深班底的Angelababy卻不在參加名單中，疑似被「跑男」拋棄。

近日，各大電視台都陸續開始為第二季度綜藝項目進行準備，其中，迎來第12個年頭、熱度相當高的節目「跑男」也有了最新一季的消息。

據知名娛樂部博主爆料，「跑男」新一季將於3月28日在南寧開錄，而網友最關注的嘉賓陣容也隨之公布，分別為：李晨、鄭愷、沙溢、周深、白鹿、宋雨琦、范丞丞、張真源，消息一出，引起網友關注。

其中，討論度最高的就是Angelababy。身為「跑男」10年常駐嘉賓的她，去年因為「瘋馬秀」事件重挫演藝事業，本以為隨著解封，她能重回「跑男」，卻沒想到來賓陣容依然不見她的名字。

人氣女星白鹿的再次加盟也引起不少網友關注。據悉，白鹿是最早確定加盟新一季的常駐嘉賓，主要是因為她已經成為該節目的贊助商代言人。

其實，Angelababy、白鹿同為「跑男」元老，曾讓雙方粉絲為了替偶像爭「收視擔當」互嗆，兩人花絮新聞比節目本身還精采。

還有網友發現，如今的「跑男」元老成員只剩下李晨和鄭愷了，這也讓不少人感到唏噓。

網上流出的最新「跑男」陣容，不見Angelababy。(取材自微博)
網上流出的最新「跑男」陣容，不見Angelababy。(取材自微博)

Angelababy

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