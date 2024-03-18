中國女星直播中疑秀露點圖被封殺 隔4日喊冤解釋

馬卉開直播秀手機裡的照片。（圖／摘自微博）

32歲中國女星馬卉擁有清新臉蛋和火辣身材，也演過不少影劇包括「紀委書記」、「獵場」，但她最近開直播跟粉絲分享自己手機裡的照片，不料竟出現一張女性裸著上身露點的照片，直播片段曝光後引起熱議，直播平台更判定她馬卉違規，永遠禁止她直播，她18日發布影片，強調該起事件是一場烏龍，那其實是她收藏的一幅油畫。

馬卉18日在社群發文：「首先對於佔用公共資源給大家帶來困惑，倍感內疚和不安，我為此深表歉意，我真誠接受大家的批評，並在今後的工作中一定嚴格遵守公共平臺各項規定，不再發生類似『烏龍事件』。」並說那幅疑似裸照其實是她收藏的一幅油畫，向來她遇到喜歡的作品會拍照留念，只是在直播中露出，造成不必要的誤解，而她也另外宣傳自己的油畫展，會把自己創作的Pink.H系列分享給大家，馬卉並再度拿出這幅照片，想證明所言不假，但因為怕違規而在畫上擋了一道白光，因此無法確認是否與先前照片一樣。