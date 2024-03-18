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中國女星直播中疑秀露點圖被封殺 隔4日喊冤解釋

記者陳建嘉／即時報導
馬卉開直播秀手機裡的照片。（圖／摘自微博）
馬卉開直播秀手機裡的照片。（圖／摘自微博）

32歲中國女星馬卉擁有清新臉蛋和火辣身材，也演過不少影劇包括「紀委書記」、「獵場」，但她最近開直播跟粉絲分享自己手機裡的照片，不料竟出現一張女性裸著上身露點的照片，直播片段曝光後引起熱議，直播平台更判定她馬卉違規，永遠禁止她直播，她18日發布影片，強調該起事件是一場烏龍，那其實是她收藏的一幅油畫。

馬卉18日在社群發文：「首先對於佔用公共資源給大家帶來困惑，倍感內疚和不安，我為此深表歉意，我真誠接受大家的批評，並在今後的工作中一定嚴格遵守公共平臺各項規定，不再發生類似『烏龍事件』。」並說那幅疑似裸照其實是她收藏的一幅油畫，向來她遇到喜歡的作品會拍照留念，只是在直播中露出，造成不必要的誤解，而她也另外宣傳自己的油畫展，會把自己創作的Pink.H系列分享給大家，馬卉並再度拿出這幅照片，想證明所言不假，但因為怕違規而在畫上擋了一道白光，因此無法確認是否與先前照片一樣。

網友們紛紛表示，「烏龍啥啊烏龍，你直播如果第一次是沒注意滑到那張圖我可以理解，誰還沒點小情趣嘛不是，但是為什麼你還要滑回來？明知道那張圖是有露點的，你不僅滑回來，還要略微停留一會兒，然後你告訴我是烏龍，笑麻了。」、「擦的一手好邊」、「想紅想帶貨」。

馬卉先前開直播展示手機照片時，竟然出現一張裸胸照。（圖／已特殊處理，摘自微博）
馬卉先前開直播展示手機照片時，竟然出現一張裸胸照。（圖／已特殊處理，摘自微博）
馬卉開直播秀手機裡的照片。（圖／摘自微博）
馬卉開直播秀手機裡的照片。（圖／摘自微博）

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