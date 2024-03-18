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馮小剛曬照慶養女18歲 網讚就像親生的

娛樂新聞組／綜合報導
馮小剛(右)與徐帆(左)的女兒徐朵18歲了。(取材自微博)
馮小剛(右)與徐帆(左)的女兒徐朵18歲了。(取材自微博)

中國知名導演馮小剛與演員徐帆於1999年結婚，但兩人婚並未生育，而是領養了女兒徐朵。近日，徐朵迎來18歲生日，馮小剛和妻子為她慶生，並曬出一家三口合照，不少網友稱讚「簡直就是親生的」，還有人說「長得像虞書欣」，敲碗要她快出道。

馮小剛日前在社群平台上曬出為養女徐朵慶祝18歲生日的照片，引起網友關注。而徐朵也在社交平台分享和朋友慶生的照片，只見18歲的徐朵苗條了不少，外型愈發亮眼。

馮小剛也在微博發文，「朵兒18歲了，成人了面對這個社會我應該告訴你如何保護自己呢？我的結論是，長再多心眼也是不夠用的。倒不如以誠待人，用簡單對複雜，用敞亮驅散失望。咱不能一輩子走夜路，心是需要曬太陽的。祝閨女生日快樂」，疼愛之情溢於言表。

有眼尖網友發現，徐朵的五官和馮小剛頗有幾分神似，尤其是那雙炯炯有神的眼睛和挺拔的鼻梁，更是讓人驚嘆「太像了」，網友紛紛說，「這哪是養女啊，這長相怎麼看都是親生的」、「眼睛像媽媽，嘴跟爸一模一樣」。

據悉，馮小剛和前妻張娣育有一女馮思羽，後來再婚徐帆後，因為他患有白癜風（白斑症），因此兩人沒有生孩子，而是領養了徐朵。

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