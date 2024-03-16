李金銘車上熱吻素人男 遭控「知三當三」

李金銘。(取材自微博)

38歲中國女星李金銘與素人男生戀情才被曝光，就有「正牌女友」跳出來，稱該素人男子是自己的男友，並直指李金銘知道男方有女友，屬於「知三當三」，引爆話題，衝上熱搜。李金銘至今尚未回應。

李金銘2008年出演「愛情公寓」飾演古靈精怪的宅女陳美嘉，被觀眾封為「甜心女神」，隨後在安徽衛視「週日我最大」專欄中擔任主持人，近年來沒有比較代表性作品。

知名狗仔劉大錘日前爆料女星李金銘有了新戀情，指李金銘3月初挽著一名素人帥哥一路上有說有笑，還拍到兩人在車內擁吻，隨即引來許多網友祝福。不料有自稱是「正宮」的女網友發文表示，該名男子是自己的男友，自己17歲就與男方在一起，已交往了兩年半。

女星李金銘與素人男生戀情才被曝光，就有「正牌女友」跳出來，稱李金銘「知三當三」。(取材自微博)

「正宮」還表示，男友原來是抖音 小網紅，李金銘是看男生直播，主動加男方微信 好友私聯，並稱李金銘知道該男生有女友，屬於「知三當三」。她說，男方現在已註銷帳號，推測是李金銘不讓他做了。

「正牌女友」發了長文，但網友讀後認為整篇都寫得很混亂，因為女網友中途和男方有一段時間沒聯繫，「看不出李金銘知三當三的決定性證據」，也有網友質疑，「李金銘不一定知三當三，但妳男朋友一定是劈腿了」、「這跟美嘉有什麼關係，美嘉也不知道這個男的有女朋友吧，為什麼不去罵這個男的，心疼李金銘」。