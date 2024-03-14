我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

69歲成龍「快速老化」照片曝光 滿頭白髮判若兩人

娛樂新聞組／綜合報導
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

演藝圈知名「武打巨星」成龍，即將邁入70歲，但他近年仍維持一年至少一部電影的產量，而且許多動作戲都是親自上陣，可說是寶刀未老。但近日，他在四川出席活動，被拍到滿頭白髮、整臉皺紋，「快速老化」的模樣震驚不少網友。

成龍去年主演的動作喜劇片「龍馬精神」，講述龍虎武師的辛酸史，成龍本色出演一位老去的龍虎武師，可說是自己演藝生涯的縮影。他在片中老當益壯，堅持所有動作戲都親自上陣，包括從10層樓高的摩天輪一躍而下，敬業精神讓人感動。

成龍的頭髮和鬍子全白了，髮量變得稀疏，臉上的皺紋也清晰可見。(取材自微博)
成龍的頭髮和鬍子全白了，髮量變得稀疏，臉上的皺紋也清晰可見。(取材自微博)

網上近日瘋傳一組成龍在四川出席活動的照片，只見他穿著黑色中山裝，滿臉笑容，精神奕奕，但他的頭髮和鬍子全白了，髮量也變得稀疏，尤其是臉上的皺紋清晰可見，連走路也是弓腰駝背，老態龍鍾，明顯蒼老不少。

成龍去年主演動作片「龍馬精神」時，還未見明顯老態。(取材自微博)
成龍去年主演動作片「龍馬精神」時，還未見明顯老態。(取材自微博)

不少網友表示，看了忍不住落淚，感嘆「看到龍叔老了，才發現自己也不再年輕了」、「畢竟要70歲了」、「歲月不饒人」、「突然覺得我的童年真的已經結束了」。

其實，成龍今年還參加了河南春晚，當時在舞台上的他，依舊是鏗鏘有力、氣勢磅礴，完全不顯老態。

據悉，成龍從小學習京劇與功夫，出道50多年以來拍過無數經典電影，甚至紅到好萊塢，主演「尖峰時刻」、「功夫夢」等電影，2016年更獲得奧斯卡終身成就獎，成為該獎得獎歷史中第一位獲獎的華人

成龍的好搭檔、另一位武打巨星洪金寶近年健康狀況也備受關注，他自2017年膝蓋開刀後，便以輪椅代步，幾乎不再出現在銀光幕前。

河南 奧斯卡 華人

上一則

被逼「拍片前先性交」 莎朗史東點名「教父」製片施壓

下一則

IU見這款台灣零食興奮到模糊 小跑步收下模樣全被拍

延伸閱讀

69歲成龍「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
坐輪椅上街 洪金寶遇斷腿乞丐送大鈔

坐輪椅上街 洪金寶遇斷腿乞丐送大鈔
「七龍珠」作者鳥山明病逝 成龍曬合照哀悼

「七龍珠」作者鳥山明病逝 成龍曬合照哀悼

熱門新聞

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00
俞小凡對演戲仍難忘懷已經加盟新的經紀公司要重新復出。記者王聰賢／攝影

瓊瑤劇當家花旦斜槓開餐廳 正式復出想拍戲

2024-03-07 18:59

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用