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婆家找小三代孕？44歲陳喬恩嗆造謠者「生不生關你屁事」

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩結婚2年沒生子遭質疑，怒嗆「生不生關你屁事」。(取材自微博)
陳喬恩結婚2年沒生子遭質疑，怒嗆「生不生關你屁事」。(取材自微博)

女星陳喬恩結婚滿2年，不過外界一直很關注她的肚皮狀況。近來，網上傳言不斷，甚至有人說，她的婆婆要讓兒子找小三生孩子，對此，陳喬恩發長文做出回應，並開嗆，「生不生關你屁事」。

44歲藝人陳喬恩透過實境綜藝「女兒們的戀愛」，與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）相識相戀，並於2年前共結連理。

近日，陳喬恩曬出幾張截圖，網路上盛傳「陳喬恩今年再懷不上的話，她婆家這邊就要請外援了，讓外面的女人生孩子抱回來給她養，只要孩子是她老公的種就行」、「陳喬恩她公公婆婆那邊滿著急讓她生孩子的，好在老公比較貼心，會幫她勸自己父母別著急」、「陳喬恩備孕很久都沒成功，之前情緒還出了問題，要靠藥物緩解」。

對此，陳喬恩吐露自己身處娛樂圈22年，每次看到這種荒唐的言論，常會覺得一頭霧水，以前會氣到要提告，現在則是覺得「真的有人相信這種鬼話嗎？」

即將要滿45歲的她，目前並不會將生孩子當作她的第一追求，也不會覺得沒有生孩子人生就不完整完美，她說，「自己的身心靈放在第一位，這個身體和靈魂是我的，我自己作主，我快樂嗎？比別人快樂嗎？重要多了！」最後更忍不住霸氣表示「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事」。

陳喬恩的霸氣獲得不少網友按讚，紛紛為她打氣，「講得真好」、「支持你做自己」。

陳喬恩隔日在社交平台上發文再次回應：「網路上對女人最充滿敵意的一直竟然都是女人，girl help girl對女明星莫名充滿恨意的人來說，簡直是語言欺凌狂歡的機會」、「世界還是不能沒有女人，謝謝為了我的發言而捍衛我的你們，我還蠻愛看那些自主中立的女性懟酸民的！」

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