鄭中基脫口「唱高雄巨蛋」 不打擾張學友有內幕
鄭中基上周末再度攻蛋，昨晚第2場感動淚崩，會後表示首場結束回到飯店之後，腦中全是過往跟歌迷相處的點滴，在大哭前急忙喊停，「看到一路支持的歌迷都有來，真的非常感動。」而他認為每次演出都有進步空間，昨晚在台上透露有意願唱進高雄巨蛋，他說：「這真的要協調，因為道具都是香港運過來的，（要唱）就要先留在台灣。」
一連2場「Fragments of Wonder」世界巡演昨晚完美落幕，鄭中基的妻小相伴支持，尤其攜手女兒合唱讓觀眾很是驚喜，女兒台風穩健，表現大獲好評，他則大讚女兒比他還厲害，「她很開心，而且為了上台嚴格忌口，一唱完就喝珍奶、吃零食。」同樣管控飲食的他也可以稍微放風，開心吃麻辣鍋慶功。
談到萬名觀眾化身「張學友」對唱「左右為難」，他興奮說非常過癮，只是張學友因確診新冠肺炎取消上海站演唱會，他說自己1月剛確診康復，自己可以感同身受，「現階段先不要打擾學友，讓他好好休息，我會傳訊息關心。」
鄭中基前晚跟所有歌迷一起慶祝52歲生日，結束後與妻小同返飯店，但因仍有第2場演出，一家人沒有慶祝，把精力留在昨晚的慶功宴，女兒有送禮物嗎？他說：「她本來想送花，但是覺得很快凋謝，最後送了公仔。」
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