鄭中基脫口「唱高雄巨蛋」 不打擾張學友有內幕

鄭中基在台上感動淚崩。（圖／寬宏藝術提供）

鄭中基上周末再度攻蛋，昨晚第2場感動淚崩，會後表示首場結束回到飯店之後，腦中全是過往跟歌迷相處的點滴，在大哭前急忙喊停，「看到一路支持的歌迷都有來，真的非常感動。」而他認為每次演出都有進步空間，昨晚在台上透露有意願唱進高雄巨蛋，他說：「這真的要協調，因為道具都是香港 運過來的，（要唱）就要先留在台灣。」

一連2場「Fragments of Wonder」世界巡演昨晚完美落幕，鄭中基的妻小相伴支持，尤其攜手女兒合唱讓觀眾很是驚喜，女兒台風穩健，表現大獲好評，他則大讚女兒比他還厲害，「她很開心，而且為了上台嚴格忌口，一唱完就喝珍奶、吃零食。」同樣管控飲食的他也可以稍微放風，開心吃麻辣鍋慶功。

談到萬名觀眾化身「張學友」對唱「左右為難」，他興奮說非常過癮，只是張學友因確診新冠肺炎 取消上海站演唱會，他說自己1月剛確診康復，自己可以感同身受，「現階段先不要打擾學友，讓他好好休息，我會傳訊息關心。」