「紅番區」、「臥虎藏龍」等華語功夫片 怎樣進入美國主流市場？

1995年電影「紅番區」。（取材自電影官網）

1995年，由唐季禮執導的華語功夫電影「紅番區」在美國上映，成為第一部進入北美2000多個影院上映的華語電影，打破當時美國最賣座華語片的紀錄。此後，「黑俠」、「臥虎藏龍」、「功夫」等華語功夫電影亦順利進入好萊塢 ，獲得海外觀眾的青睞。唐季禮執導的美劇「過江龍」還曾打破先例，引入300多位亞裔影視製作人員到美國發展，一定程度上促進了美國動作片的多元化。

中新社（以下簡稱問）：請您談談電影「紅番區」的創作過程和故事，這部華語功夫電影為何能被美國主流電影市場接納？

唐季禮（以下簡稱答）：在拍攝「超級計劃」的時候，美國一個電影發行商通過嘉禾公司找到我，說很喜歡我講故事的方式，也很喜歡成龍和楊紫瓊，詢問我是否能寫一個跟美國有關的華人故事，並且在美國拍攝。

我聽了很開心，拍完「超級計劃」我就開始創作「紅番區」劇本。20世紀90年代的時候，美國有很多移民，所以我選擇寫移民故事，故事裡也有我在加拿大留學時遇到的場景。

香港導演和影視製作人唐季禮。(新華社)

起初，成龍看了劇本後有所顧慮，因為當時香港 電影在內地的票房比好萊塢高很多，之前拍攝的很多華語電影也都進入不了好萊塢。但是我的偶像李小龍 的精神支撐了我，嘉禾創始人之一何冠昌先生也支持我，他說服了所有人配合我拍攝。

跟李小龍的鐵漢電影形象不一樣，「紅番區」我們用「動作+喜劇」方式拍攝。成龍飾演的馬漢強是個小人物，其中一個情節寫他被逼到巷子裡，小流氓拿玻璃瓶和左輪手槍欺負他。如果是傳統華語電影，壞人是難以打倒主角的，可是這樣的情節西方人覺得不真實，所以我設計了這個情節，讓大家產生了共情。

電影中大家還可以看到有很多汽車相撞的大片場面，這些車其實是二手車，我們在經費很緊張的情況下完成了這部戲。

「紅番區」1995年初上映就打開外國市場，成為第一部進入北美2000多個影院上映的華語電影，成為當時美國最賣座的華語片。獲得成功後，我把此前拍電影欠家人和朋友的錢都還了，因為他們當年信任支持我，才讓我有當導演的機會。

「紅番區」之後，「黑俠」、「臥虎藏龍」、「功夫」等電影順利進入好萊塢，華語電影逐漸獲得國際市場認可。

周潤發(前左)、楊紫瓊(前右)主演武俠電影「臥虎藏龍」不僅在全球掀起一陣旋風，更勇奪奧斯卡多項大獎。(圖／索尼提供)

問：您執導的美劇「過江龍」，曾長時間位居美國電視收視榜前列，該劇為何能打破先例，引入亞裔影視製作人員到美國發展？

答：20世紀90年代初，美劇的動作場面其實很少，但「過江龍」中，洪金寶扮演的偵探龍山虎身手敏捷、辦案神速，打鬥過程不用槍械，全靠拳腳真功夫。這些精彩鏡頭，美國觀眾反響很好，甚至在全美掀起學中國功夫的熱潮。

「過江龍」剛開始拍攝的時候，我想引進香港武術指導，但美國當地工會表示拒絕，因為根據政策，只有當地工會裡沒有的人才，才能從外地引進。我沒有放棄，同當地考官一起面試了很多人，但都達不到當武術指導的要求。

最後工會同意我帶香港的武術指導到好萊塢工作，現在很多好萊塢知名武術指導，都是那時候過去的，他們對好萊塢電影的發展貢獻很大，一定程度上促進了美國動作片的發展。

問：您為何如此鍾情動作類型電影的創作？

答：中國功夫在世界上的影響力很大，我偶像李小龍的電影曾紅遍全球，他靠的不僅是能打，更多是俠義精神、不屈不撓的民族氣節。

洪金寶主演「過江龍」。(圖／東森洋片台提供)

我11歲的時候見過李小龍，15歲開始學習武術，在校參加體操隊、田徑隊訓練，為進入電影行業當武行打下了良好身體基礎。動作片的主要啟蒙是黑白片時代的默片，這些電影沒有語言，是通過幽默和情感給觀眾帶來喜悅。地球村裡大家都講不同的語言，但動作基本上一樣，容易被觀眾理解和認可。另外，當時香港拍電影的環境沒法跟好萊塢競爭，拍大場面非常難。但我們不能放棄做好電影，所以專注功夫片、武俠片，把拍攝的拳腳功夫做到極緻。

問：您認為當前華語電影應如何積極「走出去」，對接海外市場？

答：北美英語電影語言上有發行優勢，雖然製作成本高，但在本土和全球市場獲得的回報可觀。目前，全球票房排名前100的電影，絕大部分是英語電影。

現在中國本土電影市場好，很多影視公司、導演拍中國老百姓喜歡看的電影就能盈利，不一定考慮海外市場。

但我認為，中國要成為電影強國，很重要的指標是海外市場佔有率，創作者不「走出去」，就很難成長。走進海外市場，創作者不僅能獲得更多投資、分攤風險，還能跟不同國家的人交流，學到新東西，享受新快樂。

導演要想「走出去」，必須知道國際市場喜歡什麼以及自己能做到什麼。應該敞開懷抱，利用全球的人才、技術和市場。