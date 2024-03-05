參加「浪姐5」但在中國沒有存在感？謝金燕用歌詞嗆酸民

謝金燕曾遭遇嚴重車禍。（本報資料照片）

中國節目「乘風2024」正式開戰，傳出由40位選手激戰爭奪成團機會，近日在中國長沙開始錄製，由網友直擊畫面可見名單包含周揚青 、郭書瑤、楊謹華、蔡詩芸、謝金燕以及曾演出「小時代」的豪門媳婦郭碧婷、女團「KARA」團員鄭妮可等等，名單相當華麗，但也有網友指出這次恐為最終季，因為選手難尋，讓節目組傷透腦筋，對此製作團隊沒有回應。

「乘風2024」為「乘風破浪的姐姐」第5季，前2季冠軍分別為王心凌 、Ella（陳嘉樺），讓同樣擅長唱跳的郭書瑤、謝金燕備受各界關注，且雙方在跨年晚會往往是收視保證，這次同台廝殺令人期待。

49歲的謝金燕駐顏有術，一雙110公分的美腿更是吸睛，其歌曲「姐姐」、「練舞功」、「月彎彎」傳唱度高，32年前遭遇嚴重車禍，靠著不服輸的好勝心與勇氣重生復出，兼具實力、顏值卻遭網友譏諷「在中國就是沒有存在感的人物啊」，工作室昨晚Po出她的剪影照，以「姐姐」歌詞「卡卡的咚吱咚吱，跳針跳針，叫我姐姐」打臉酸民，