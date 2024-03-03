演技惹議 姚安娜：接受善意批評與建議

姚安娜發文回應關於自己演技的爭議。(取材自微博)

高群書執導、張頌文和「華為 小公主」姚安娜 主演的電視劇「獵冰」上映後，姚安娜的演技成為熱門話題，屢屢登上熱搜。對此，姚安娜特別在社群平台上發文回應演技爭議，她說，「接受善意的批評與建議，尊重所有的喜歡與不喜歡」，不亢不卑態度引起網友稱讚。

姚安娜PO文表示，「真心的感謝關注『獵冰』的朋友們，更要感謝在『獵冰』劇組中幫助過我的每一位老師和前輩，整個過程有收穫也有成長~接受善意的批評與建議，尊重所有的喜歡與不喜歡，來日方長，相信小趙會褪去青澀，小姚也會繼續成長～最後帶著對所有緝毒英雄的敬畏與尊重告別警員小趙！」

此前，高群書在受訪時，也曾回應關於姚安娜演技的爭議，表示這部戲他可以給姚安娜打60分，「及格」。

他認為，姚安娜在演員這條路上能走多遠取決於她的努力，沒有磨不出來的演員，只有快慢之分，他並以孫紅雷、張頌文、張譯等演員舉例。他表示，姚安娜起點不低，但今後怎麼樣還得看自己，得把自己當成一個非職業演員來磨煉，如果現在去演別的戲，會很危險。

高群書還提到，「姚安娜是個很聽話的孩子，從第一次見她就是那樣，沒有富二代的脾氣，她的標籤太亮了，掩蓋了她的努力，這是不公平的。」