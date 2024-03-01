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秦嵐、魏大勛沒分手 傳在三亞甜蜜過年

娛樂新聞組／綜合報導
秦嵐與魏大勛的戀情受到關注。(取材自微博)
秦嵐與魏大勛的戀情受到關注。(取材自微博)

秦嵐與魏大勛2022年合演醫療劇「關於唐醫生的一切」時爆出姐弟戀，不過，外傳魏大勛向秦嵐求婚遭拒，導致兩人感情破裂，瀕臨分手。近日，知名狗仔劉大錘爆料，秦嵐與魏大勛根本沒有分手，兩人還在三亞一起過春節，網上甚至瘋傳兩人就要結婚了。

從劉大錘的影片中可見，有網友問道，「魏大勛、秦嵐他們過年的時候是在三亞那邊過的嗎？」劉大錘毫不猶豫表示，「嗯」，並蹲下大聲笑。話題一出，立刻衝上熱搜第一。而網友據兩人當時IP位址來看，也確實都在海南。

據悉，秦嵐與魏大勛自從去年戀情曝光之後，就頻頻被拍到結伴出遊，不少人看好這對CP，覺得兩人很般配。秦嵐曾在綜藝節目中被問到感情狀態時，直接回答「就是大家看到的」，似乎默認這段感情。

相差10歲的兩人，不僅被爆出同居，甚至傳出已見過家長。不過，去年5月間，魏大勛爆出求婚秦嵐遭拒，兩人關係因此降到冰點，對此，魏大勛也發文請求大家「口下留情」。

就在兩人感情生變的傳聞下，劉大錘的爆料讓許多粉絲相當開心，紛紛表示這段戀情彷彿為兩人都帶來了好運，首先是魏大勛在「我的人間煙火」中飾演孟宴臣暴紅，再加上春晚表演「上春山」時的走位熱度。

而秦嵐則是透過綜藝「花兒與少年」讓大家看到了她善解人意又情緒穩定的一面，人氣直線上升。網友表示希望兩人早日修成正果。

魏大勛被爆曾向秦嵐求婚被拒。(取材自微博)
魏大勛被爆曾向秦嵐求婚被拒。(取材自微博)

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