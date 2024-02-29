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戲說從頭／定情之吻超甜蜜？金晨、白敬亭猛笑場

記者楊起鳳／綜合報導
金晨（左）和白敬亭從年輕演到老。（圖／iQIYI國際站）
金晨（左）和白敬亭從年輕演到老。（圖／iQIYI國際站）

懷舊情感劇「南來北往」由白敬亭、金晨及丁勇岱主演，「後宮甄嬛傳」的導演鄭曉龍及「破冰行動」劉璋牧執導，描述70年代末，年輕氣盛的鐵路警察「汪新」（白敬亭飾）跟洗刷冤屈後重回工作崗位的老鳥警察「馬魁」（丁勇岱飾）偵破各種大小案件。

「南來北往」除了案情發展引人關注，金晨在劇中飾演的馬魁女兒「馬燕」，與汪新從同學變情侶是全劇最甜的一對，兩人相約出遊卻遇到大雨，無奈只能躲在碉堡中過夜，等待風雨過去，他們相互依偎取暖，情不自禁地甜蜜接吻定情。

金晨透露自己最難忘躲雨定情那場戲，她笑說：「觀眾看來可能很甜蜜，但是我們拍的時候挺痛苦的，笑場了大概上萬次吧！因為必須流露出對愛情懵懂的感覺，可是我們看到對方就很想笑，除了那場戲以外，導演還會不時要我用小女人的撒嬌語氣說台詞，真的忍不了，連小白都笑噴了。」

白敬亭與金晨在劇中也從年輕演到50多歲，白敬亭表示，他當初會接拍就是希望戲路能有突破，演50多歲的人物很考驗演技的拿捏，他從開拍前就一直觀察身邊長輩的神態，不停地琢磨，雖然外表看來有了歲數，但他希望角色還是能保有年輕時的性格，而在詮釋汪新時，他也刻意為角色加了一些幽默感。

金晨則是刻意挺著肚子入鏡，她笑說：「人上了年紀身材肯定會有點發福，我本來跟導演提議我想有點小肚子，後來道具組來不及準備，拍攝時我就自己往外頂一頂。」

導演劉璋牧透露，金晨在「南來北往」裡很多時候都是素顏入鏡，但她毫不在意被拍醜，完全沒有女演員包袱，令他印象深刻。

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