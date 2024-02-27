「包青天」活得好好的…金超群露臉大喊「開鍘」

曾紅極一時的八點檔大戲「包青天」是由何家勁(左起)、金超群和范鴻軒主演。(本報資料照片)

演活「包青天」的台灣演員金超群，近年淡出演藝圈，2017年間傳出他因腦部長腫瘤 入院開刀，往後便屢屢傳出烏龍死訊。日前他現身香港 前亞視製作人楊紹鴻的YouTube 頻道，證明自己活得好好的。

金超群於1993年拍攝《包青天》走紅，一共演了720集，也捧紅了何家勁、范鴻軒。「展昭」何家勁現在結婚育一女，在大陸打造健康食品生意，已經坐擁逾億元身家；「公孫策」范鴻軒，77歲仍在兩岸拍戲。

金超群指著腦上手術痕跡。（圖：藍寶寶提供）

金超群2017年因突發性語言及行動障礙，診斷後為腦壁癌，取出5公分腫瘤、4公分積水，共9公分大的腦瘤，之後便常傳出他烏龍死訊，最後一次露面是2020年底出席知名導演鄭少峰的喪禮，當時他的身形對比過去已消瘦不少。

今年72歲的金超群多年後現身，接受香港前亞視製作人楊紹鴻在Youtube「小鴻吹水站」頻道邀請，金超群更以「包青天」造型示人，霸氣十足喊「開鍘」台詞，令粉絲勾起不少回憶殺。

節目中也提到金超群在拍「包青天」不行房原則，他則回應「我們在扮演一個比較尊重的角色之前，會給自己許下一些承諾，我就說扮演包公期間不行房。

金超群也透露拍「包青天」時，因妝髮非常多層，只要超過10度就會開始冒汗，讓他拍戲花費很大體力，更透露當時因演包青天太深入，導致拍不了其他戲，「其他角色好像沒什麼意思。」