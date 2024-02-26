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黃子韜開告CEO經紀人 控「嚴重失職損害利益」

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜是圈內身家最雄厚的明星之一。(取材自微博)
黃子韜是圈內身家最雄厚的明星之一。(取材自微博)

曾是韓團EXO成員的中國男星黃子韜，退團後回到家鄉成立「龍韜娛樂公司」，自己當起老闆。不料，近日竟傳出他怒告員工「損害公司及他本人利益」，其中一人甚至還是他的經紀人兼公司CEO，引發網友熱議。

黃子韜公司龍韜娛樂發布聲明表示，CEO和商務負責人嚴重失職，且存在損害公司及黃子韜利益的行為，現已交由相關部門調查。聲明中也表示未來公司會加強內部團隊溝通，嚴謹篩選外部合作夥伴，杜絕此類事件再發生。

對此，有網友表示，難怪黃子韜團隊去年幾乎完全停擺，任由黑稿鋪天蓋地掛熱搜被罵幾天，原來是因為公司高層出問題了。

引人關注的是，那名CEO是從黃子韜的小助理一路往上爬，深得黃子韜信任與重用。

消息傳出後，黃子韜的粉絲紛紛表示，「公司內部問題與藝人無關，小人退散」、「支持黃子韜與公司的決策，新的一年重新出發，愈來愈好」、「韜人品好，就是太實誠了，容易被人利用」。

據悉，黃子韜曾在南韓發展，和吳亦凡鹿晗等人都是戰友，但後來和經紀公司鬧得不愉快而退團。他已逝的父親當時為了支持他，幫他創立了「龍韜娛樂」公司。黃子韜在父親過世後繼承了200多億元人民幣遺產，成了中國娛樂圈身家最雄厚的明星之一。

CEO 吳亦凡 鹿晗

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