演「長安第一美人」 歐陽娜娜被酸演技一言難盡

歐陽娜娜在「永安夢」中飾演「長安第一美人」。(取材自微博)

台灣星二代歐陽娜娜多年來將演藝重心放在中國，近日，她主演的古裝劇「永安夢」 即將開播，該劇改編自小說「長安第一美人」，歐陽娜娜在劇中飾演女主角「沈甄」。新戲尚未開播，預告中的哭戲片段先被網友截圖，毒舌批評。

「永安夢」講述家道中落的沈甄與廷尉路時硯間攜手經歷生死，最後成為眷屬的故事，但劇中「長安第一美人」的人設，引發網友挑剔起歐陽娜娜的顏值，此外，也有不少網友質疑她的演技。

預告中，歐陽娜娜只要一哭，男主角徐正溪就會心疼，而她閉眼張嘴大哭的片段，引發網友質疑，「我以為長安第一美人長相是那種溫婉的，感覺和歐陽娜娜的長相不搭邊啊」、「妹妹很好看，但是演技真的不敢恭維」。

據悉，歐陽娜娜出道多年演技一直為人詬病，曾經因為「是！尚先生」中的「鹿小葵」一角，被網友瘋狂吐槽「尷尬到笑哭」，幾乎可以說是她戲劇經歷上的黑歷史。