我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約租客被逐人數創4年新高 參議員籲通過提案保護租戶 華人房東憂助長「租霸」

華人走線客尋生計 嘆找工頻碰壁

大動脈爆裂險喪命… 何超儀夫走過鬼門關 下月將復出

娛樂新聞組／即時報導
何超儀和老公陳子聰露臉拜年。(取材自微博)
何超儀和老公陳子聰露臉拜年。(取材自微博)

已故澳門賭王何鴻燊千金何超儀去年8月接受鄭裕玲訪問時，罕見談到老公陳子聰2022年在澳洲一度險喪命的病況，令不少粉絲捏了一把冷汗。如今，近2年過去了，陳子聰終於痊癒，在農曆新年首度與何超儀合體跟大家拜年，近日更透露將重新投入工作。

香港01報導，陳子聰當時肚臍以下的大動脈爆裂，肚子裡全都是血，必須將所有內臟取出來清洗，尿道和腎臟也都有狀況，令他一度昏迷一個多月，差點要終身洗腎。

陳子聰在鬼門關前兜兜轉轉好一段時間，幸好經過幾次大手術後情況漸趨穩定。相隔近2年後，陳子聰終於康復，在農曆新年首度露面，並透露最新的工作計畫。

據悉，陳子聰將在下月2、3號一連兩日在西九Wonderland舉行的The wild ones音樂節上，再次踏足舞台演出，這是他在康復後首次於公開場合演出，也是自前年病發前出席老婆何超儀的The Flashback party演唱會後，兩人再次同台。

但由於陳子聰剛康復，因此這次在台上表演，不能大跳跑動，但Rap歌依然手到拿來。其實之前他已現身音樂節的宣傳片中，只見他全程戴了墨鏡，但從他的步伐及身形，可看出他的精神很好，漸漸回復昔日狀態。

報導說，何超儀對老公的復出十分支持，將會全程在後台打點，愛夫之情，溢於言表。

澳門 澳洲 香港

上一則

老公陷賭博洗錢案 安以軒藉「浪姐」復出？ 還有這些大咖在列…

延伸閱讀

「天空在跳舞」 南加華人瘋極光：一生要去一次

「天空在跳舞」 南加華人瘋極光：一生要去一次
美國賭場的故事(下)

美國賭場的故事(下)
累蝕3億美元 逾40年歷史澳門賽馬4月起停辦 遣散570人

累蝕3億美元 逾40年歷史澳門賽馬4月起停辦 遣散570人
何超蓮不顧形象當眾洗頭拚帶貨 只想證明一件事

何超蓮不顧形象當眾洗頭拚帶貨 只想證明一件事

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
宋軼(右)曾一年沒工作，不停試鏡，直到與胡歌演出「偽裝者」。（取材自微博）

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

2024-02-24 05:30
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
李進良是汪小菲紅娘 二婚對象曼蒂真實背景曝光

李進良是汪小菲紅娘 二婚對象曼蒂真實背景曝光
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務