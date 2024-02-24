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小龍女被網友酸「真慘」 引出吳綺莉發聲護女

娛樂新聞組／綜合報導
吳綺莉、吳卓林關係不和諧。（取材自微博）
吳綺莉、吳卓林關係不和諧。（取材自微博）

女星吳綺莉因為「小龍女」吳卓林與同性女友結婚一事關係破裂，吳卓林更因街頭領食物登上新聞。有網友到吳綺莉的社群留言：「吳卓林真慘」，引來吳綺莉回應「一個人在年輕的時候，可以有經歷是幸運的」，有網友從吳綺莉在網上貼愛心、合掌符號推測，母女倆有破冰可能。

中時電子報報導，吳卓林2018年與大12歲外籍女友Andi結婚，讓吳綺莉很不滿，批評混血媳婦拿人群恐懼症當不去工作的理由，導致母女倆關係出現裂痕，已不和睦數年，吳卓林還曾被拍到在加拿大街頭領食物，不打算返港與媽媽過年。

吳綺莉近期將2019年拍攝的電視劇「理想國」訪談影分享在自己的抖音，內容談及對孩子教育的觀念：「最重要的是家人開心、幸福、健康、平安，讀書也是非常重要的，可是不是全部，在自己能力範圍內做好自己就好了，不需要過度要求，有時候過度要求不一定是件好事情。」

有一名網友看到吳綺莉談孩子教育，留言嘲諷：「吳卓林真慘」。吳綺莉見狀，留言回應：「一個人在年輕的時候，可以有經歷是幸運的。」

報導指出，也有網友在吳綺莉日前貼出的祝賀新年影片中留言盼望吳綺莉、吳卓林能早日團聚，「女兒既然已經認定了自己的生活方式了，就包容接納她吧，畢竟是自己的親生骨肉，讓她回到媽媽的懷抱，母女共享愛的暖意」。留言也引來吳綺莉以愛心、合掌等符號的回覆，讓外界認為母女倆有望破冰。

吳綺莉回應網友讓女兒回到母親懷抱的留言。（取材自微博）
吳綺莉回應網友讓女兒回到母親懷抱的留言。（取材自微博）

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