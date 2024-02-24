說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

張藝謀執導的「第二十條」獲得香港導演王晶極高評價。(取材自微博)

香港 導演王晶又放砲了。近日，他發文分享2024春節檔電影觀後感，分析張藝謀新作的成功之處，卻被認為過度吹捧張藝謀執導的「第二十條」、有意拉踩賈玲的「熱辣滾燙」，於是慘遭網友群起出征。

王晶於個人微博 上表示，「這個春節檔，看了『熱辣滾燙』和『第二十條』兩部電影，『熱辣』的出色宣傳與賈玲的賣命減肥打拳，值得有這樣的票房回報。但以戲論戲，我認為『第二十條』是張藝謀導演這幾年來的最佳作品，是2024繼『繁花 』後給我的又一驚喜，題材尖銳，能通過真是令人對中國電影更有期望了。」

對於王晶高度評價張藝謀新作，簡述「熱辣滾燙」驕人票房的原因，令不少網民認為王晶以資深影人的身分，由上而下地發表意見，貶抑了賈玲的努力，僅將票房成就歸功於「出色宣傳」與「賣命減肥打拳」的話題性。

據悉，「熱辣滾燙」目前已斬獲30多億人民幣票房，暫列春節檔榜首，而張藝謀執導的「第二十條」，兩周內累計票房近18億元人民幣，成績亦相當不錯。

有網友認為，王晶的評價代表的是他個人思維，看似「無惡意」，但是刻板印象很重。還有人說，沒必要把王晶的評價看太重，他對「第二十條」的喜好只是他的個人觀點，尤其商業電影看重票房，從這一點上，賈玲是勝出的。