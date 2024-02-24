我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

說賈玲賣命減肥打拳…王晶捧張藝謀卻遭網民出征

娛樂新聞組／綜合報導
張藝謀執導的「第二十條」獲得香港導演王晶極高評價。(取材自微博)
張藝謀執導的「第二十條」獲得香港導演王晶極高評價。(取材自微博)

香港導演王晶又放砲了。近日，他發文分享2024春節檔電影觀後感，分析張藝謀新作的成功之處，卻被認為過度吹捧張藝謀執導的「第二十條」、有意拉踩賈玲的「熱辣滾燙」，於是慘遭網友群起出征。

王晶於個人微博上表示，「這個春節檔，看了『熱辣滾燙』和『第二十條』兩部電影，『熱辣』的出色宣傳與賈玲的賣命減肥打拳，值得有這樣的票房回報。但以戲論戲，我認為『第二十條』是張藝謀導演這幾年來的最佳作品，是2024繼『繁花』後給我的又一驚喜，題材尖銳，能通過真是令人對中國電影更有期望了。」

對於王晶高度評價張藝謀新作，簡述「熱辣滾燙」驕人票房的原因，令不少網民認為王晶以資深影人的身分，由上而下地發表意見，貶抑了賈玲的努力，僅將票房成就歸功於「出色宣傳」與「賣命減肥打拳」的話題性。

據悉，「熱辣滾燙」目前已斬獲30多億人民幣票房，暫列春節檔榜首，而張藝謀執導的「第二十條」，兩周內累計票房近18億元人民幣，成績亦相當不錯。

有網友認為，王晶的評價代表的是他個人思維，看似「無惡意」，但是刻板印象很重。還有人說，沒必要把王晶的評價看太重，他對「第二十條」的喜好只是他的個人觀點，尤其商業電影看重票房，從這一點上，賈玲是勝出的。

香港 微博 繁花

上一則

遭控詐騙2000萬台幣 製作人小蟲近況曝「滿眼淚水」

下一則

「舞台是我生命」90歲林沖站立唱全場

延伸閱讀

王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳

王晶又放砲了… 點評春節檔「吹捧張藝謀、拉踩賈玲」 網友不買帳
賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎

賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎
「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影
「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲曝下一部電影除了張小斐 「她」也有參演

熱門新聞

吳鎮宇主演的「破戰」，首日票房只有1.5萬。(取材自豆瓣電影)

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

2024-02-17 21:42
「賈玲大波浪晚禮服」衝上熱搜。(取材自微博)

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

2024-02-18 20:31
(取材自Instagram)

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

2024-02-17 19:47
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
劉雨欣爆料自己洛杉磯的家遭竊，貴重物品全被偷光。 圖／摘自微博、小紅書

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

2024-02-19 13:55
迪麗熱巴近日拍攝一組白髮的「折翼天使」，瘦成0血色枯骨。(取材自Instagram)

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

2024-02-22 05:30

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選