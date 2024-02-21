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主張不生…大張偉被爆在美有對龍鳳胎

娛樂新聞組／綜合報導
歌手大張偉被爆在美國有兩個十幾歲的孩子。(取材自微博)
歌手大張偉被爆在美國有兩個十幾歲的孩子。(取材自微博)

40歲男星大張偉是娛樂圈主張不要孩子的代表人物，但最近他被爆出在美國有一對龍鳳胎，孩子已經十幾歲。 

綜合媒體報導，2018年大張偉和妻子劉迎多次在美國被偶遇，並且都是兩人私人行程，有網友猜測兩人便是去美國看望孩子，但有網友指出，大張偉和劉迎結婚才十年，孩子已經十多歲，難道是結婚之前就已經有了？

大張偉在綜藝「我家那小子」中談到關於生孩子這件事時表示「自己是完全不想要孩子的那種人」，原因是「就是如果實在過不下去還可以離，但是如果生了孩子，生下來就塞不回去了」。可是到了「我家那閨女」中，首次鬆口要孩子。

大張偉的妻子劉迎比大張偉大3歲，是大張偉的經紀人。據報導，有狗仔2016年拍到大張偉與經紀人劉迎同住公寓，當時將劉迎說成是大張偉的女朋友；但事實上早在2014年，大張偉就和劉迎領證結婚了。

報導指出，這不是大張偉第一次被曝有孩子，但他一直沒有回應；這次爆料也更具體，後續還有網友補充，稱大張偉的兩個孩子在美國生、在美國養，已經十幾歲了，還是透過技術手段出生的。

網友似乎對大張偉有孩子一事深信不疑，紛紛表示自己從不同管道聽說過大張偉有孩子一事，只是覺得兩個孩子的年齡存疑。如今大張偉有娃的風波繼續升級，但他本人仍未回應。

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