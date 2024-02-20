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娛樂圈有新孩子？大張偉被曝在美國有兩娃已十幾歲

娛樂新聞組／即時報導
中國知名藝人大張偉被曝在美國有兩個十幾歲的孩子。（取材自微博）
中國知名藝人大張偉被曝在美國有兩個十幾歲的孩子。（取材自微博）

中國40歲男星大張偉是娛樂圈主張不要孩子的代表人物，但最近他被曝出在美國有一對龍鳳胎，孩子已經十幾歲，還有網友爆料是一對龍鳳胎。 

綜合媒體報導，2018年大張偉和妻子劉迎多次在美國被偶遇，並且都是兩人私人行程，有網友猜測兩人便是去美國看望孩子，但有網友指出，大張偉和劉迎結婚才十年，孩子已經十多歲，難道是結婚之前就已經有了？

大張偉在綜藝「我家那小子」中談到關於生孩子的這件事時表示：「我是那種完全自己不想要孩子的那種」，原因是「就是如果實在過不下去還可以離，但是如果生了孩子的話，生下來他就塞不回去了」。

可到了「我家那閨女」中，李立群問他：「是有可能會去生的」？ 大張偉則肯定地回答：「是肯定得生」，首次鬆口要孩子。

大張偉的妻子劉迎比大張偉大3歲，是大張偉的經紀人，她一直被吐槽配不上大張偉。據報導，有狗仔2016年拍到大張偉與經紀人劉迎同住公寓，當時將劉迎說成是大張偉的女朋友；但事實上早在2014年，大張偉就和劉迎領證結婚了。

報導指出，這不是大張偉第一次被曝有孩子，但他一直沒有回應；這次爆料也更具體，後續還有網友補充，聲稱大張偉的兩個孩子在美國生在美國養，已經十幾歲了，還是透過技術手段出生的。

網友們似乎對大張偉有孩子一事深信不疑，紛紛表示自己從不同管道聽說過大張偉有孩子一事，只是覺得兩個孩子的年齡存疑。如今大張偉有娃的風波繼續升級，但他本人仍未回應。

大張偉3歲時就展現出驚人的歌唱天賦，凡是電視上放過的曲目，他聽一遍就會唱；10歲就跟著團裡到國外演出；14歲就組樂隊，自彈自唱自創詞曲，16歲，以中國第一支未成年搖滾樂團「花兒樂團」主唱出道，隨著第一張專輯的推出，在圈內一舉成名。

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