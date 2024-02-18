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張頌文「一則留言」火上熱搜… 網友：一輩子也學不來的情商

娛樂新聞組／即時報導
張頌文的「高情商」受到網友肯定。(取材自微博)
張頌文的「高情商」受到網友肯定。(取材自微博)

演出電視劇「狂飆」暴紅的大陸男星張頌文，近日因為「高情商」回覆網友問題，登上熱搜，網友紛紛感嘆：「張頌文老師真的好會安慰人」、「完全沒有爹味」。

眾所周知，張頌文在面對網友各種稀奇古怪的問題時，往往會幽默風趣或暖心體貼回覆，相當認真。近日，有網友對他說，「老師，我今年可能要隨便找個人嫁了，下半輩子應該都不會再快樂了。」

張頌文回覆， 「我朋友請我吃飯，問我想吃什麼，我通常也是說隨便，結果上的全是我愛吃的大餐，希望你也擁有同樣的巧合。」高情商留言，被眾多網友點讚和轉發，瞬間火上熱搜。

有網友說，「這是我一輩子學不來的情商」、「真的是成年人的安慰，他沒指責她不該這樣選，也沒勸她給她建議，不了解具體的情況下，他只是祝她運氣能更好一點」、「骨子裡的溫柔，天生的高情商，後天積累的文化底蘊，三者融合，才能有這麼溫暖睿智的回覆」。

還有網友建議張頌文出書並做成AI聊天軟體。

據悉，張頌文出道前做過印刷廠工人、飲料銷售員、飯店服務生、導遊等工作，進入演藝圈後，受限外型和身高，經常沒戲可拍，但他從未放棄夢想，直到「狂飆」一砲而紅。

有網友分析，正是因為張頌文吃過許多苦，才造就出一顆柔軟的心，可以感同身受網友遇到的諸多問題，並以「高情商」答覆所有問題。

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