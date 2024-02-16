我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

觀影說劇／彭昱暢扮重症青年 逆境求生傳遞樂觀

娛樂新聞組／綜合報導
彭昱暢(右)和李庚希在片中飾演兩個身患重症的年輕人。（取材自微博）
彭昱暢(右)和李庚希在片中飾演兩個身患重症的年輕人。（取材自微博）

由韓延執導，彭昱暢、李庚希等主演的電影「我們一起搖太陽」，以溫暖細膩的敘事，講述了兩位年輕人在逆境中撥開生活陰霾的故事，傳遞勇敢樂觀的人生態度。

新京報報導，「我們一起搖太陽」是韓延導演的「生命三部曲」終章。影片延續了前作「滾蛋吧！腫瘤君」、「送你一朵小紅花」的風格，兼具現實關懷與對生命的思考，展現青年不畏困境、不輕言放棄的堅定信念。

電影講述「沒頭腦」呂途（彭昱暢飾）和「不高興」淩敏（李庚希飾），兩個身患重症的年青人，因為「生命接力」的約定，陰差陽錯地踏上了一段充滿愛與力量的治癒之旅。

在接受專訪時，彭昱暢、李庚希兩位演員表示在拿到劇本之後，都被故事深深打動，「能觸及每個人內心最柔軟的地方」。開機前，兩人去體驗生活，拜訪病患，與他們交流，帶著對於生命的敬畏去完成角色。對他們而言，出演這部戲在表演上最大的難度在於「真實，不去演」。

導演韓延說，他不想用那種特別苦情的手法去拍病患，讓觀衆對這個群體産生一種憐憫。在創作之初，韓延就爲影片定下了一個基調：無限貼近生活，不沉重，充滿溫暖，底色是生活本身。

相比韓延「生命三部曲」的前兩部作品，「我們一起搖太陽」在故事基調上更加溫暖治癒，結尾也留下了一個相對圓滿的結局。

韓延說，那篇紀實報導文章給了他很大力量，結尾兩個年輕人都從生活的困境中衝了出來，就是一個溫暖的結局。並且，在韓延看來，「滾蛋吧！腫瘤君」中的主角熊頓雖然最後離開了，但她教會了觀衆怎樣樂觀地看待生命；「送你一朵小紅花」中的馬小遠雖然走了，但她告訴韋一航用平行世界的理論，讓他更好地活著，這些都算不上悲劇結尾。

在「我們一起搖太陽」中，韓延想要講述的是兩個年輕人如何跟命運抗爭，在看似波瀾不驚的生活中，如何逆流而上，他覺得這種講述更溫暖，充滿善意，更適合這部片子的感覺。

腫瘤

上一則

動畫SPY×FAMILY票房破億 稱霸台灣春節檔

下一則

古力娜扎曬美照 網友錯焦她面前「一大碗白飯」

延伸閱讀

男童高燒腳底出疹 竟腸病毒上身

男童高燒腳底出疹 竟腸病毒上身
她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了
移工有錢也難就醫 小病拖成重症

移工有錢也難就醫 小病拖成重症
黃磊「不務正業」製作新綜藝 親友團嘉賓陣容強大

黃磊「不務正業」製作新綜藝 親友團嘉賓陣容強大

熱門新聞

謝玲玲搭乘的遊艇上直升機停機坪。（取材自Instagram）

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

2024-02-08 06:34
游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31
蕭薔一手好字受歡迎。（珍世美學慈善基金會提供）

太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了

2024-02-09 21:42

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機