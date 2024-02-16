觀影說劇／彭昱暢扮重症青年 逆境求生傳遞樂觀

彭昱暢(右)和李庚希在片中飾演兩個身患重症的年輕人。（取材自微博）

由韓延執導，彭昱暢、李庚希等主演的電影「我們一起搖太陽」，以溫暖細膩的敘事，講述了兩位年輕人在逆境中撥開生活陰霾的故事，傳遞勇敢樂觀的人生態度。

新京報報導，「我們一起搖太陽」是韓延導演的「生命三部曲」終章。影片延續了前作「滾蛋吧！腫瘤 君」、「送你一朵小紅花」的風格，兼具現實關懷與對生命的思考，展現青年不畏困境、不輕言放棄的堅定信念。

電影講述「沒頭腦」呂途（彭昱暢飾）和「不高興」淩敏（李庚希飾），兩個身患重症的年青人，因為「生命接力」的約定，陰差陽錯地踏上了一段充滿愛與力量的治癒之旅。

在接受專訪時，彭昱暢、李庚希兩位演員表示在拿到劇本之後，都被故事深深打動，「能觸及每個人內心最柔軟的地方」。開機前，兩人去體驗生活，拜訪病患，與他們交流，帶著對於生命的敬畏去完成角色。對他們而言，出演這部戲在表演上最大的難度在於「真實，不去演」。

導演韓延說，他不想用那種特別苦情的手法去拍病患，讓觀衆對這個群體産生一種憐憫。在創作之初，韓延就爲影片定下了一個基調：無限貼近生活，不沉重，充滿溫暖，底色是生活本身。

相比韓延「生命三部曲」的前兩部作品，「我們一起搖太陽」在故事基調上更加溫暖治癒，結尾也留下了一個相對圓滿的結局。

韓延說，那篇紀實報導文章給了他很大力量，結尾兩個年輕人都從生活的困境中衝了出來，就是一個溫暖的結局。並且，在韓延看來，「滾蛋吧！腫瘤君」中的主角熊頓雖然最後離開了，但她教會了觀衆怎樣樂觀地看待生命；「送你一朵小紅花」中的馬小遠雖然走了，但她告訴韋一航用平行世界的理論，讓他更好地活著，這些都算不上悲劇結尾。

在「我們一起搖太陽」中，韓延想要講述的是兩個年輕人如何跟命運抗爭，在看似波瀾不驚的生活中，如何逆流而上，他覺得這種講述更溫暖，充滿善意，更適合這部片子的感覺。