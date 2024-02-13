「繁花」劇終人未散 胡歌養老院探91歲「爺叔」

胡歌(右一)與陳龍(左一)被拍到赴養老院探望游本昌夫婦。(取材自微博)

大陸知名男星胡歌 因主演電視劇「繁花 」，結緣老戲骨游本昌，近日，趁著參加「央視春晚」空檔，胡歌與陳龍被拍到赴養老院 探望游本昌夫婦，四人一起開心合照。照片中，胡歌和陳龍坐在兩旁，游本昌滿臉笑容，畫面十分溫馨。

當大家還在回味春晚舞台上「繁花」演員們的精采表演時，其實胡歌和陳龍早已特意探訪北京一家養老院，看望「繁花」中「爺叔」的扮演者、91歲高齡的游本昌。「胡歌陳龍探望游本昌」一度引起網友關注，甚至登上熱搜榜。

當天，游本昌打開門看到門外站著的胡歌和陳龍時，激動得拍起了手。兩人帶了紅包、年貨，向游本昌夫婦拜年。

據悉，游本昌一直是居家養老，由保母照看生活，但春節期間保母請假回家，游本昌兩老就只能先去養老院待一段日子，等保母結束假期回京，他們再搬回家中。

此外，第二屆中國電視劇年度盛典日前登場，電視劇「繁花」不負眾望拿下「年度大劇」，「狂飆」和「三體」分獲「年度融合傳播大劇」、「年度海外傳播大劇」榮譽。演員胡歌、張頌文、馬伊琍、熱依扎獲得「年度男女演員」榮譽，而游本昌則獲得「終身成就藝術家」榮譽。

游本昌登場時，全場起立鼓掌致敬，他在晚會上感慨「我好幸福」，還鼓勵後輩，「要耐住性子，要有堅持性，我們一起努力向前！」

據了解，拍攝「繁花」時，游本昌因為年事已高，長一些的鏡頭中台詞稍多，游本昌會在導演喊卡後，忍不住喘粗氣。