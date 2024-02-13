白敬亭人品翻車？ 春晚表演霸C位挨轟

白敬亭(左)在表演過程中疑似霸占C位。(取材自微博)

2024央視春晚已經結束，但相關話題仍在延燒，尤其以白敬亭、魏大勛、魏晨合唱「上春山」最受爭議，有眼尖網友發現，白敬亭在表演過程中疑似霸占C位，打亂舞台節奏。此外，白敬亭還「不合群」穿不同顏色衣服登台。「白敬亭口碑」也因此衝上熱搜。

從三人表演畫面中可見，站在台階最高位的白敬亭第一個開唱，但他唱完自己的部分後，本該讓位給下一個演唱者魏大勛，沒想到白敬亭不動如山，讓一度準備走位的魏大勛縮回腳步，而他茫然的表情也被網友捕捉正著。

等到魏大勛唱完自己的部分後，他突然擠上白敬亭的位置，並做出「請」的動作，帶著白敬亭一起讓位給下一個演唱者魏晨。魏大勛機智救場和顧全大局的表現，獲得不少網友按讚。

不光是舞台表演，白敬亭的服裝也惹來爭議。有網友發現，白敬亭在春晚直播和彩排時穿的衣服顏色，和魏大勛、魏晨恰恰相反，似乎是故意和其他二人不同以凸顯自己，而在春晚採訪間等其他三人共同出席的場合，白敬亭的衣服顏色也總是不合群。

主持人謝娜在訪問時直接問到，「今天穿得有一樣嗎？有人變嗎？」魏大勛說「我沒變，我謹代表我自己」，白敬亭則是支支吾吾，場面一度很尷尬。