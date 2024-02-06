章子怡眼神殺 新片15秒預告…殺夫滿身血

章子怡。（取材自微博）

女星章子怡目前正在上海拍攝陳可辛導演的「醬園弄」，這部電影講述的是一個手無寸鐵的女子，如何憤怒殺夫的故事，目前該片的預告片流出，也是上了熱搜。

章子怡新片造型首曝光，飾演殺夫案的女主角。（取材自微信）

娛論電影報導，第一次造型亮相，看起來顛覆章子怡過往主演的角色，不再漂亮迷人，而是呈現很恐怖的畫面，特別眼神流露出很多信息，看起來無所畏懼，更是一種處於瘋狂的狀態，畢竟殺夫還是需要勇氣，為什麼殺，怎麼殺，結果如何，是這部電影想要表達的內核。

騰訊報導，「醬園弄」首次曝光了15秒的預告片，鏡頭中，一開始蜿蜒的樓梯還似乎有點王家衛「繁花 」的感覺，但很快鏡頭裡便是幾滴血，之後是一個穿旗袍的女子拎著滴血的皮箱，走上樓梯。然後，切到醬園大字的鏡頭，章子怡飾演的女主角裹著紅色頭巾，滿身是血，拎著皮箱，出現在人群中。

「醬園弄」改編自民國時期，發生在上海醬園弄的一樁真實殺夫奇案的故事，女主角章子怡，男主角雷佳音，趙麗穎 、楊冪 也參演。

「醬園弄」的女主角原型詹周氏，是民國時期發生在上海醬園弄殺夫案的兇手，她以13刀犯下殺夫分屍命案，轟動一時，在當初的新聞報導中，詹周氏被直接描述為「毒婦」，行凶過程駭人聽聞。

報導稱，「醬園弄」是章子怡離婚後接下的第一部電影，陳可辛說，他一直在等章子怡。

陳可辛為這部電影付出頗多，之前劇組聲明中強調，「該片七年籌備」，而陳可辛也曾在電影「醬園弄」開機前接受採訪表示，他日以繼夜籌備影片，每天談劇本，定演員，並稱該片是他近十年來最忙的時候。