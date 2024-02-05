寶總來拜年…胡歌為妻子老家錄新春視頻 被讚好女婿
近日才以電視劇「繁花」又火了一把的中國男神胡歌，繼日前被拍到貼心陪妻子黃曦寧逛大賣場，近日又以「福建省蒲城縣姑爺」身分，為黃曦寧的故鄉錄了一段拜年視頻，這段視頻在蒲城縣中心廣場的大屏幕上播放，引起網友圍觀，也讓當地人民相當驕傲。
胡歌去年突然官宣結婚生女，震驚演藝圈。隨後他妻子的身分被起底，正是和他朝夕相處的經紀人黃曦寧，讓不少粉絲羨慕「近水樓台先得月」。
近日，有媒體曝光胡歌為黃曦寧家鄉福建省蒲城縣錄製的新春拜年視頻，畫面中，胡歌身著花色毛衣，依舊留著「寶總」的帥氣髮型，精神奕奕。他面帶笑容對著鏡頭拱手，並稱「祝大家在新的一年好運連連，萬事順意」，相當喜氣。
據了解，影片中出鏡的大多是福建知名人物，而胡歌是以「福建蒲城女婿」的身分露臉。有不少網友表示，「胡歌很疼愛妻子啊」、「胡歌真是中國好女婿」，還有人恭喜黃曦寧「挖到寶了」。
胡歌雖然公布結婚生女喜訊，卻鮮少在螢光幕前公開家庭生活，除了言談間透露對於女兒的寵愛，對於老婆的一切更是保密到家，但他日前被拍到和妻子一起逛賣場，貼心舉動被讚，「在螢幕後面，胡歌也只是一個普通人、一個父親、一個丈夫」。
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