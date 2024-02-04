劉德華被建議「轉行當網紅」網嘲：已經紅一輩子了

劉德華擁有7400萬粉絲。(取材自微博)

隨著社交平台蓬勃發展，近年誕生了不少千萬網紅，不少藝人亦紛紛進駐社交媒體吸粉。近日，天王劉德華上了奇虎360公司董事長周鴻禕的直播間擔任嘉賓，周鴻禕當場建議擁有7400萬粉絲的劉德華「轉行當網紅」，而劉天王的回應獲得網友按讚。

近日，劉德華和「紅毯先生」電影團隊忙著宣傳新片，華仔上了周鴻禕抖音 直播間當嘉賓，周鴻禕帶來七件紅衣，希望電影大賣。他並提到，劉德華前一天在董宇輝直播間賣出60萬張票，「 像董宇輝這樣一個30歲的年輕人，一下就賣掉幾十萬張電影票，這在電影宣發史上是前所未有的紀錄。」周鴻禕又稱，「如果劉德華願意，賣200萬張票也沒問題」。

周鴻禕接著詢問劉德華，「作為一個天王巨星，有沒有考慮在這個網紅時代也去做一個網紅，開始一段新的職業生涯？」劉德華聽完提問，露出一絲驚訝的表情。

劉德華隨即回答，「我覺得每一件事情要自己懂才去開始，我當然希望能夠有他們的成就，在不同的領域可以有不同的影響力，但是我覺得我們還是要學習。」網友讚得體應對，盡顯高情商。

據悉，劉德華於2021年1月27日正式進駐抖音，在短短5日間，粉絲人數極速增長至近5000萬，是目前抖音漲粉最快的一位藝人也成為了在該平台擁有最多粉絲的香港 男星。