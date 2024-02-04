我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

劉德華被建議「轉行當網紅」網嘲：已經紅一輩子了

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華擁有7400萬粉絲。(取材自微博)
劉德華擁有7400萬粉絲。(取材自微博)

隨著社交平台蓬勃發展，近年誕生了不少千萬網紅，不少藝人亦紛紛進駐社交媒體吸粉。近日，天王劉德華上了奇虎360公司董事長周鴻禕的直播間擔任嘉賓，周鴻禕當場建議擁有7400萬粉絲的劉德華「轉行當網紅」，而劉天王的回應獲得網友按讚。

近日，劉德華和「紅毯先生」電影團隊忙著宣傳新片，華仔上了周鴻禕抖音直播間當嘉賓，周鴻禕帶來七件紅衣，希望電影大賣。他並提到，劉德華前一天在董宇輝直播間賣出60萬張票，「 像董宇輝這樣一個30歲的年輕人，一下就賣掉幾十萬張電影票，這在電影宣發史上是前所未有的紀錄。」周鴻禕又稱，「如果劉德華願意，賣200萬張票也沒問題」。

周鴻禕接著詢問劉德華，「作為一個天王巨星，有沒有考慮在這個網紅時代也去做一個網紅，開始一段新的職業生涯？」劉德華聽完提問，露出一絲驚訝的表情。

劉德華隨即回答，「我覺得每一件事情要自己懂才去開始，我當然希望能夠有他們的成就，在不同的領域可以有不同的影響力，但是我覺得我們還是要學習。」網友讚得體應對，盡顯高情商。

據悉，劉德華於2021年1月27日正式進駐抖音，在短短5日間，粉絲人數極速增長至近5000萬，是目前抖音漲粉最快的一位藝人也成為了在該平台擁有最多粉絲的香港男星。

周鴻禕的提問引起網友熱議，不少人留言表示，「他竟然對紅了40年的華仔說『前途不可限量』」、「人家已是演藝圈頂流且還是天王，人家還在乎網紅不網紅？」、「人家已經紅了一輩子，還需要去當網紅嗎？這個問題很搞笑」。

周鴻禕建議劉德華「轉行當網紅」。(取材自微博)
周鴻禕建議劉德華「轉行當網紅」。(取材自微博)

抖音 香港

上一則

汪小菲突心疼大S 網罵：不提前妻會死

下一則

「水行俠」傑森摩莫亞才離婚 傳戀上大17歲的黛咪摩兒

延伸閱讀

劉德華被建議「轉行當網紅」 網嘲：人家已經紅了一輩子…

劉德華被建議「轉行當網紅」 網嘲：人家已經紅了一輩子…
劉德華首次回應隱婚 自曝曾有狂粉藏床底下一天

劉德華首次回應隱婚 自曝曾有狂粉藏床底下一天
繼劉德華後…張藝謀做客董宇輝直播間 把帶貨聊成「藝術人生」

繼劉德華後…張藝謀做客董宇輝直播間 把帶貨聊成「藝術人生」
劉德華要有新身份？ 自曝決心實現下一步計畫

劉德華要有新身份？ 自曝決心實現下一步計畫

熱門新聞

塔羅牌老師艾菲爾以姓名學算出游錫堃將勝出立委院龍頭結果翻船。圖／摘自臉書

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

2024-02-01 18:44
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
楊紫瓊透露第一任婚姻離婚原因。（取材自微博）

楊紫瓊首談第1任婚姻：我生不出繼承人所以離婚

2024-01-30 22:39
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30
沈夢辰被診斷為腰椎骨斷裂。(取材自微博)

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

2024-01-27 20:31
鄭愷親自到「繁花」拍攝地點打卡。(取材自微博)

「繁花」男星嘆「因為一件事」年味漸消失…網友聽了淚目

2024-01-30 06:00

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%