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鄭爽「絕密者」被禁 投資者追債3年曝她日薪200萬

娛樂新聞組／綜合報導
佟大為、鄭爽領銜主演的動作劇情諜戰大戲「絕密者」。（取材自微博）
佟大為、鄭爽領銜主演的動作劇情諜戰大戲「絕密者」。（取材自微博）

大陸女星鄭爽2021年遭爆料代孕生子、逃漏稅遭到封殺，因而淡出演藝圈3年。她近年官司纏身，被投資方告上法院，有投資者爆料，當時拿人民幣3000萬元投資鄭爽的戲，日薪將近人民幣200萬元(約28萬美元)。

據「每日人物」報導，一名化名張帆的投資者爆料，2018年他在熟人牽線下，得知鄭爽主演的電視劇「絕密者」已經拍攝完畢，已在後期後期剪輯製作，且只要等在影音平台上線，預計能獲得超過50%的收益。

中國大陸女演員鄭爽被爆料一檔戲的每日片酬超過200萬人民幣。(路透資料照片)
中國大陸女演員鄭爽被爆料一檔戲的每日片酬超過200萬人民幣。(路透資料照片)

報導指出，張帆在評估下決定投資，「我以為這就是一筆定存」，他拿出人民幣3000萬元投資，還向友人借錢。當時流量明星片酬上漲，「絕密者」給鄭爽的酬勞高達人民幣1.2億元，若按照拍攝61個工作日來算，光是日薪就將近人民幣200萬元。此外，合約上甚至還有一項附註，如果因為片方的問題必須延長工作時間，每個工作日得再額外支付鄭爽220萬元。

不過2021年鄭爽爆出醜聞，「絕密者」也無法播出，投資方和鄭爽家人談判，本來承諾賠償3000萬現金和一台一輛二手名車，但最後只拿到二手車的轉賣款，後續也沒收到任何賠償，而無論是鄭爽或家人，都叫他們「不要再聯絡」、「不要跟我談這個事了」，因此投資方只能告上法庭。

法院在2022年判決鄭爽需將收到的1.2億酬勞退還，但她卻遲遲未支付一分錢，讓張帆無奈開啟追債之路，也不確定錢到底能不能討回來。

除了「絕密者」之外，還有一部鄭爽和韓星李鐘碩合作的電視劇「翡翠戀人」，同樣無法播出，被法院判決須退還人民幣9050萬元，但她一直沒支付，去年遭法院強制執行。

據各媒體報導指出，鄭爽曾因逃漏稅，被重罰2.99億人民幣，也被「絕密者」出品公司之一提告，被強制執行1.28億。如今又被強制執行9050萬，目前已至少賠了逾5億。

鄭爽與韓星李鍾碩合作拍攝「翡翠戀人」無法播出。(取材自微博)
鄭爽與韓星李鍾碩合作拍攝「翡翠戀人」無法播出。(取材自微博)

鄭爽 投資 二手車

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