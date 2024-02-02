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雙胞胎女兒6歲了… 謝娜感性發文：謝謝你們帶來無盡快樂

娛樂新聞組／即時報導
跳跳和俏俏近日迎來6歲生日。(取材自微博)
跳跳和俏俏近日迎來6歲生日。(取材自微博)

中國主持人謝娜與知名歌手張杰與結婚多年，兩人接連生下三個女兒，成為幸福五口之家。近日，謝娜的雙胞胎女兒跳跳和俏俏迎來6歲生日，謝娜透過社群平台向她們表達了滿滿的祝福和愛，感動不少網友。

謝娜發文為跳跳、俏俏慶生，「最愛的跳跳俏俏，轉眼間你們已經長到了六歲，又大了一歲，媽媽為你們的成長感到無比驕傲和幸福。我相信隨著年齡的增長，你們會更懂事、獨立和自信。在這個特別的日子裡，我要對你們說聲謝謝，謝謝你們帶給我無盡的快樂和溫馨。祝你們生日快樂，願你們每天都能快樂成長，平安健康，像風一樣自由自在。」

謝娜的祝福充滿了母愛，不僅表達對女兒們的深刻愛意，也期許她們要不斷成長、進步。不少網友都對謝娜的發言按讚，「真是個好媽媽」、「感覺到濃濃的母愛」。

據悉，謝娜曾透露自己在生完二胎後得了產後抑鬱症，做什麼都提不起興趣，心情的持續低落也導致自己狀態越來越差，整個人都變得很脆弱。

直到她上了綜藝「朋友請聽好」，在節目中不斷替觀眾解決困難的同時，也激發出自己內心的感受。她用自己的力量幫助了他人，也從他人身上收穫到力量，於是從抑鬱症的深坑裡爬了出來。

謝娜對女兒的祝福充滿了母愛。(取材自微博)
謝娜對女兒的祝福充滿了母愛。(取材自微博)

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