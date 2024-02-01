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易烊千璽當選影協理事 被吐槽皮膚差

娛樂新聞組╱綜合報導
易烊千璽當選中國影協理事。（取材自微博）
易烊千璽當選中國影協理事。（取材自微博）

中國電影家協會全國代表大會剛在北京閉幕，在理事會理事名單中，赫然出現易烊千璽的名字，現年23歲的他成為最年輕的影協理事，消息一出立馬衝上熱搜，網友力挺「年紀雖小，但影視成績不少」、「論履歷、論作品厚度，我都覺得他可以擔得起」。

這場大會旨在讓電影工作者們為電影業繼續做出貢獻，沒想到現場生圖曝光後，不少網友聚焦在易烊千璽臉上長痘，法令紋、眼紋清晰可見，不少網友吐槽他皮膚差。

中國電影家協會在北京召開，選舉產生了中國電影家協會新一屆領導機構，陳道明當選中國電影家協會第十一屆主席，于冬、王健兒、尹鴻、鄧光輝、劉德華、吳京（滿族）、張冀（土家族）、郭帆、黃渤、黃曉明、傅若清、霍廷霄當選中國電影家協會第11屆副主席。

00後的易烊千璽，出道超過10年，身為TFBOYS組合成員，演歌雙棲，2020年憑電影「少年的你」獲得香港電影金像獎最佳新演員、電影百花獎最佳新人獎、亞洲電影大獎最佳新演員，2023年主演的「滿江紅」票房突破45億元人民幣，成為中國最高電影票房排行榜第6名。易烊千璽並蟬聯2020、2021年富比世中國名人榜第一名。

黃曉明 富比世 香港

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