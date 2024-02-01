「別為我花錢…」張頌文喊話粉絲上熱搜

張頌文的一番話，充滿了對粉絲的關愛和尊重。(取材自微博)

因為電視劇「狂飆」一炮而紅的中國男星張頌文，近日主演的新劇「清明上河圖密碼」殺青，他在拍戲現場看到很多粉絲苦苦等候，特意下車和他們互動，並說，希望大家不要為他花任何錢，還強調自己不會收禮物，要粉絲別破費。張頌文一番言論迅速登上熱搜。

當天，張頌文看到人山人海的粉絲，連連鞠躬道謝，還打趣說，「我以為我的粉絲都是老年人，沒想到還有那麼多年輕人」，粉絲則回應，「我們都只有18歲」。

接著，張頌文對粉絲說，「你們不要為我花任何錢，把錢花在刀刃上，你們賺的獎學金，就留著給自己用，上班的收入也給自己花。明天我要去另一個地方工作，你們別過來接送，別影響公眾場合秩序」。此外，張頌文還透露他不會收禮物，希望粉絲不要為他破費。

現場粉絲也熱情回應，「老師我們從來不追星，我們只追你，你是我們的榜樣」。

張頌文的這番喊話引起網友熱議，「聽他講話真的好舒服，這才是真正的演員」，還有人說，「張頌文的每一句話都充滿了對粉絲的關愛和尊重，讓人感受到了真正的溫暖和力量」。更有網友表示，張頌文的清醒和真誠，在一定程度上讓很多流量明星臉紅。

眾所周知，出道多年的張頌文一直不溫不火，直到「狂飆」中的高啓強一角，迅速打開知名度。而他真誠善良的許多行徑也一一被挖出，包括曾在沙漠拍戲撿垃圾、低調捐善款等，都讓粉絲相當感動。