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楊冪首回應「對賭3億」：上過班的都懂

娛樂新聞組╱綜合報導
楊冪離開前東家後，笑稱「2023對我確實好一些了」。(取材自微博)
楊冪離開前東家後，笑稱「2023對我確實好一些了」。(取材自微博)

楊冪近日受訪首次回應「3億對賭」傳聞，並談及被粉絲稱為「人間清醒」一事，多個相關話題登上熱搜。

外傳楊冪的前經紀公司「嘉行傳媒」2014年成立時需要資金，上海尚世影業出資3億人民幣(約4200萬美元)認購股權，並與嘉行簽下對賭協議；嘉行官網資料曾顯示，楊冪為該公司第三大股東。為了完成對賭，楊冪三年拍了十幾部影視劇和大量綜藝，外界都認為，楊冪拯救了「嘉行」的股價。

她近日接受「人物」雜誌採訪，首度回應「3億對賭」，表示「我也不知道為什麼傳成這樣了」，她說當有利益衝突時，就會有正反方，不能說哪一方才是對的，但在這樣的關係中，能取捨就取捨，「上過班的都懂」。

楊冪去年5月離開「嘉行」後創辦新公司，自己的占股比例很高，現在有了更多選擇權，不用再妥協，「可以接自己想拍的戲，可以做自己想做的事」，更笑著表示「2023對我確實好一些了」。

至於被粉絲稱為「人間清醒」，她的回答是：「談不上，我覺得『人間清醒』真的是一種捧殺。我喜歡跟各種對自己來說有參考性意見的人聊天。 」

她說，選擇朋友或傾訴對像是一件很重要的事。建議不要找聽不懂你講話的人聊，他很辛苦，你也辛苦。該跟什麼樣的年紀，聊什麼樣的天，也可以減少沒有必要的無意義社交。

傳楊冪(左)為了「對賭3億」瘋狂拍戲。(圖／愛奇藝台灣站提供)
傳楊冪(左)為了「對賭3億」瘋狂拍戲。(圖／愛奇藝台灣站提供)

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