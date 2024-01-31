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王家衛「繁花」用夯曲疑侵權 趙傳：沒人跟我談過版權

記者林士傑、楊起鳳╱綜合報導
趙傳傳出不滿王家衛執導的「繁花」使用音樂未事先告知。(取材自臉書)
趙傳傳出不滿王家衛執導的「繁花」使用音樂未事先告知。(取材自臉書)

王家衛首度執導陸劇「繁花」，傳為劇中歌曲耗費千萬人民幣取得授權，然而趙傳表示「根本沒人來洽談錄音使用權」，引發網友熱議；稍早趙傳透過所屬的旋風音樂表示：「有關『繁花』一劇插曲使用趙傳『我是一隻小小鳥』一事，目前劇組已與公司聯繫，目前還未有結論。」

趙傳說是拿藥時經醫師告知，有齣陸劇「繁花」使用了他的名曲，他表示「繁花」從導演、演員到團隊都是首選，相信劇組團隊是強大的，才能兜起這部大戲。這幾年大陸越來越懂得保護版權，他對於劇組未事先告知，就逕使用音樂版權感到有些遺憾。

趙傳透過公司表示，「繁花」劇組選上他的歌曲並用原唱，相信是肯定這首歌的價值，「使用這首歌是件好事，我不希望走上法律這條路的。但個人覺得尊重版權是必須的，希望劇組與版權代理商都能認真看待並處理，讓整件事能圓滿落幕。」

「繁花」劇中男主角胡歌和好友陳龍的兄弟情中，用了趙傳的「我是一隻小小鳥」，患難兄弟陳龍感嘆自己就像在牢籠的鳥兒，被妻子打壓，怎樣都無法出頭，與歌曲意境十分貼切。

據悉，30集的「繁花」用了約57首大家耳熟能詳的金曲，包括「偷心」、「再回首」、「冬天裡的一把火」、「無言的結局」、「安妮」等，且幾乎是原創，王家衛則對外聲稱花了千萬人民幣購買原唱版權。

胡歌拍攝「繁花」。(取材自臉書)
胡歌拍攝「繁花」。(取材自臉書)

繁花 胡歌

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