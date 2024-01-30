憶在韓當偶像 韓庚：曾想過自殺

韓庚自爆在南韓當偶像時，情緒壓抑到每天做噩夢。(取材自微博)

曾經是韓團「Super Junior」一員的中國男星韓庚，近日上節目受訪，罕見吐露在南韓 出道時的辛酸，還爆出當初在南韓當偶像時，情緒壓抑到每天做噩夢，差點走上絕路的不堪往事。

據悉，韓庚是第一個在南韓出道的中國藝人，之後加入男團Super Junior。在異鄉奮鬥的韓庚，最初表演時只能戴著面具，經歷了沒日沒夜的練習才出道。但出道後面臨不合理的收入分配，密集的通告演出，讓壓力一天比一天大。

韓庚回憶，當初在宿舍裡每天做噩夢，精神壓抑到一定程度，除了上廁所根本不想出門。他曾打電話給父親，提出要回中國的想法，但父親讓他再好好想想。後來過了幾個月，他實在是受不了了，再次打電話給父母說，「如果自己有一天自盡怎麼辦？」最後，韓庚於2006年以歌手身分回到中國。

當時，韓庚一度因為合約問題，鬧出了不小風波。

不過，回到中國的韓庚，並沒有從此順遂，他經歷了很多的困難和質疑、謾罵，但他說自己從不後悔，也很感激那段經歷，韓庚說，「回來的選擇挺好的，有過那段經歷，練就我一身本領」。

對此，網友紛紛表示，「幸虧回來了，怪不得南韓娛樂圈那麼多偶像出問題」。