彩排遭鋼琴砸到 張衛健報平安

影片中可見，張衛健在彩排時發生意外，連人帶鋼琴一起墜地。（視頻截圖）

58歲香港 男星張衛健最近為澳門 演唱會做準備，近日彩排卻驚傳遭鋼琴砸到，畫面曝光讓人看了都驚呼連連，好在張衛健發文報平安，讓大家放心。

從曝光的影片中可見張衛健正在彩排高難度動作，他和鋼琴一起懸空轉圈，沒想到轉了幾圈後人和鋼琴突然下墜，翻轉過程中已見鋼琴砸在張衛健身上，現場工作人員急忙結束拍攝上前防止張衛健被重壓在地。

畫面曝光後網友驚呼「好危險啊」、「還是搞安全一些的吧」、「沒必這麼拚命」，網友認為安全第一，建議取消這花招，好好唱歌就好。

意外畫面曝光後，張衛健一連兩天發文：「這次的澳門演唱會還有更超前的舞台，放心彩排一切安全，我們大年初三澳門見！ 」同時曝光一段他看起來平安無恙的「生氣跺腳舞」影片報平安，不過仍有大批粉絲相當擔心。隔天他再發文：「請大家放一萬個心，️我沒事精神得很。今天還為家裡增添了一位新成員」，並曬出與貓咪的合照，立即衝上熱搜。