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「司機高速路倒車」 虞書欣道歉仍挨罵

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣戲約不斷。(圖／龍華偶像台提供)
虞書欣戲約不斷。(圖／龍華偶像台提供)

27歲女星虞書欣因演出「蒼蘭訣」暴紅後戲約不斷，近日她被狗仔拍到搭乘的車輛在高速公路倒車，沒想到跟車的粉絲也有樣學樣，一起在高速公路違規，消息一出，登上微博熱搜。

根據中國狗仔「推理君江小宴」在微博發布的影片顯示，虞書欣從機場搭乘保母車到北京市區時，司機在高速上錯過出口，在高速應急車道違規倒車，其跟在車後的粉絲，也用同樣的方式倒車下高速。根據中國法規，高速公路上倒車，駕駛將被處以200元人民幣（約28美元）罰鍰、扣12分。

北京朝陽區亞運村交警大隊工作人員稱，已注意到相關情況，事發地是北京五環路，環城路不能倒車，已成立工作專班調查，而虞書欣的新代言記者會因此事默默取消。

沉默了一天，虞書欣工作室回應，「協力廠商車輛公司已與交管部門取得聯繫等待處理，工作室也和交管部門取得聯繫配合了解情況，作為公眾人物，沒能及時發現車輛司機駕駛違規情況並及時制止，引發了這麼多的討論，我們感到非常抱歉」。

網友批虞書欣做出不良示範，稱專業司機怎可能不知道這項違規多嚴重，沒有雇主的指使，司機哪敢在路肩倒車，出事了就把責任推給司機。

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