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林家棟曝拍「潛行」摔斷4根肋骨 醫護搶救「整條褲子被剪開」

記者陳建嘉／即時報導
林家棟、劉德華。(圖／華映提供)
林家棟、劉德華。(圖／華映提供)

劉德華、林家棟與彭于晏主演「潛行」票房穩定成長，其中一場劉德華、彭于晏及林家棟三人一起的動作場面，林家棟意外摔傷，雖然在他口中說是「小事，平日拍戲受點傷很正常。」但這回卻是摔得頗為嚴重，竟斷了4、5根肋骨。

劉德華和林家棟感情深厚，過去還曾是他老闆，這次相隔10年再一起拍「潛行」，劉德華說：「林家棟監製過的作品比我還多，他現在的氣場很強大，他監製的作品都有拿獎肯定的啊！」林家棟則笑說：「是劉德華懶得理我吧！」但他表示10年後再合作演出上還是有壓力，「我不能讓他覺得我這10年來都沒有進步，要使出渾身解數，想讓他覺得眼睛一亮，這是最基本要做到的嘛！」

提到受傷掛彩，林家棟表示是自己不小心，「因為天氣很熱，拍攝時間又很長，體力有些透支才發生的。」身為監製的劉德華表示當時的場面是有兩個方向在拍攝動作場面，瞬間要換成林家棟的替身來幫忙，他要立刻跑走才不會穿幫，就在他快跑時就意外摔傷了，讓劉德華很過意不去，「是我們場面沒有控制的太好。」

而當林家棟一摔傷，劇組火速安排醫護人員急救，他回憶說：「急救時都是要剪開所有的衣服，這次的醫護人員好專業，我的褲子也整條被剪開了，心中不免一陣害羞想說，這樣我不是全被看光光了！」幸好最後出來的效果，讓他們覺得辛苦沒白費。

林家棟在「潛行」搏命演出。(圖／華映提供)
林家棟在「潛行」搏命演出。(圖／華映提供)
林家棟在「潛行」搏命演出。(圖／華映提供)
林家棟在「潛行」搏命演出。(圖／華映提供)

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