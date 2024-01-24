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郭富城「暴牙崩壞」山寨版紅到美國狂吸婆媽粉

娛樂新聞組╱即時報導
郭富城扮醜加上暴牙演出「臨時劫案」。（圖／華映提供）
郭富城扮醜加上暴牙演出「臨時劫案」。（圖／華映提供）

香港四大天王之一的郭富城，近日再度推出新片「臨時劫案」，為了迎合劇情需要，他特地扮醜，超反差的模樣震驚全網；反倒是日前在美國登台、憑藉模仿他暴紅的「山寨版郭富城」人氣看漲，狂吸一票婆媽粉。

顏昌宇近日到美國表演。（圖/取自小紅書）
顏昌宇近日到美國表演。（圖/取自小紅書）

勁裝登台跟著節奏，踢腿熱舞，台下不斷歡呼尖叫，乍看還以為是香港天王郭富城，其實是郭富城模仿比賽冠軍顏昌宇。顏昌宇靠著模仿郭富城暴紅，外貌和扮相跟本尊十分神似，雖然舞姿沒有本尊出色，但也幾可亂真，且吸金能力也超狂。近日他到美國表演，台下一票婆婆媽媽看得如痴如醉，還不斷歡呼尖叫。

近來山寨版明星越來越多，包括劉德華、周杰倫、鹿唅等都出現山寨版，無論是髮型、長相還是神韻都跟本尊十分神似，中國甚還興起了「山寨明星產業鏈」；早期這些山寨明星還只是拍攝簡單的網路搞笑片，後期便開始活躍於商演活動。

郭富城是許多人心中的不老男神。。（取材自微博）
郭富城是許多人心中的不老男神。。（取材自微博）

至於郭富城本人，在新片「臨時劫案」中飾演搶匪，不僅特地蓄鬍，還要講越南話，甚至還要用越南話大唱張學友的金曲「祇想一生跟你走」。為了劇情需要，郭富城特地扮醜、爆改「油膩暴牙男」，頂著大暴牙對著同劇的林家棟和任賢齊，做出凶狠表情，兩位搭檔只要和他對上眼，就會忍不住笑噴、NG。

越南 香港 周杰倫

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